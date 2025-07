Noemí Galera se emociona al dar inicio a la fase final del casting de 'OT 2025': "Decían que era una moda pasajera"

La fase final del casting de 'Operación Triunfo 2025' ha comenzado este sábado en Barcelona con una escena poco habitual: Noemí Galera, directora de la Academia, no pudo contener la emoción al dar la bienvenida a los 83 jóvenes que aspiran a convertirse en los próximos concursantes del programa.

Tras un recorrido por nueve ciudades y con 11.554 personas inscritas, la selección final arranca en la ciudad Condal con la presencia del equipo de profesores al completo. “Está claro que este siempre es un momento muy emocionante para todos nosotros, los profes y los que llevamos aquí desde 2001”, aseguró Galera con la voz entrecortada.

La directora aprovechó su intervención para lanzar un mensaje a quienes, en el pasado, dieron por muerto el formato: “Esta será la decimotercera edición de OT. Este dato lo digo para los que en el año 2001 decían que OT era una moda pasajera. Ellas, visionarias”, soltó, entre aplausos del público.

Galera también quiso recordar a los aspirantes que esta oportunidad no garantiza el éxito, pero sí puede ser un paso importante. Les animó a disfrutar del proceso, a esforzarse al máximo y a no rendirse si no consiguen una plaza: “Tenéis a millones de personas en el mundo expectantes y esperando a ver de qué sois capaces. La responsabilidad es muy grande”, advirtió.