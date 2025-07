¿Por qué Ana Duato ha sido absuelta del delito de fraude fiscal mientras Imanol Arias ha sido condenado a prisión?

La Audiencia Nacional ha resuelto el caso Nummaria con un desenlace muy diferente para sus dos rostros más conocidos. Ana Duato ha quedado absuelta de todos los delitos fiscales por los que la Fiscalía pedía 22 años de cárcel, mientras que Imanol Arias ha sido condenado a dos años y dos meses de prisión. Ambos estaban acusados de usar estructuras creadas por el despacho de Fernando Peña —condenado a 80 años de cárcel— para eludir impuestos entre 2010 y 2016.

La condena de Arias responde a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, en el que reconocía cinco delitos fiscales y aceptaba pagar lo defraudado a cambio de una pena reducida. Al no tener antecedentes penales y ser una condena inferior a dos años y medio, no ingresará en prisión. A diferencia de él, Duato optó por no pactar y defendió su inocencia, estrategia que el tribunal ha validado al considerar que no hay pruebas de que supiera que estaba cometiendo un fraude.

Según la sentencia, la actriz transformó parte de sus ingresos en rentas vitalicias para beneficiarse de una reducción fiscal del 60%, pero declaró esos ingresos, aunque parcialmente. Además, tras una inspección en 2014, modificó su forma de tributar para no superar el límite de 120.000 euros que marca el delito fiscal. El tribunal concluye que pudo confiar en su asesor y no tener conciencia del carácter simulado de la operación.

La clave, según los jueces, ha estado en la intencionalidad: mientras que Arias aceptó su responsabilidad, en el caso de Duato no se ha podido demostrar que supiera que estaba incumpliendo la ley. Se absuelve también a otros acusados, como su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau, al no hallarse pruebas suficientes contra ellos.

En cambio, la sentencia sí condena a quienes pactaron con la Fiscalía, con penas que oscilan entre los dos y los ocho años de prisión. El más castigado es el propio Fernando Peña, asesor y creador del sistema de fraude, al que se impone una condena simbólica de 80 años de cárcel, de los que solo cumplirá un máximo de 12.

La resolución deja un interrogante abierto: ¿qué habría ocurrido si Imanol Arias también hubiera rechazado el acuerdo y defendido su inocencia como Duato? La diferencia de estrategias ha marcado el desenlace de uno de los juicios más mediáticos por fraude fiscal en España.