'Fiesta' logra en exclusiva la primera entrevista en TV con Valeri Cuéllar, presunta amante de Escassi y Ábalos

'Fiesta' logra en exclusiva la primera entrevista en televisión con Valeri Cuéllar, que aaltó a la fama tras haber sido amante de Álvaro Muñoz Escassi (que lo acabó reconociendo) y más recientemente de José Luis Ábalos, que lo negó todo con un inaceptable comunicado lleno de transfobia. De esta manera, el programa de Emma García sentará esta tarde uno de los personajes que más ha centrado la atención de la prensa del corazón (y la política) en los últimos meses. Ha sido el periodista Omar Suárez, colaborador del espacio, quien conseguido cerrar su intervención.

Esta entrevista se producirá sólo un día después de que la examante de Escassi se mostrara enfadada después de haber sido señalada como la posible culpable de la ruptura entre el jinete y Sheila Casas.

"Esa ruptura ya se veía venir porque ella entró en un terreno turbio que al final no pudo con eso y vienen ahora las consecuencias. Que la hermanita Casas no me nombre ni opine de mí porque no me voy a quedar callada y le voy a tirar fuerte", escribe Valeri en un mensaje que envía a Omar Suárez, colaborador del programa.