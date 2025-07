'Tu cara me suena' eligió a los finalistas que acompañarán a Melani, con renuncia incluida de uno de ellos

'Tu cara me suena' celebró anoche su segunda y última semifinal de la temporada. El talent show eligió a los cuatro concursantes que acompañarán a Melani, que se clasificó la semana pasada, en la gran final

Sin embargo, lo que nadie esperaba era que uno de ellos renunciara a su puesto de finalista, dejando la plaza para el sexto clasificado. De esta manera, Mikel Herzog Jr., Ana Guerra, Gisela y Esperansa Grasia lucharán por el triunfo en la final.

A la cómica le cedió su puesto Bertín Osborne, pillándola desprevenida y sin saber a quién imitará en la última gala. "Millones de gracias", agradecía la humorista.

Pero antes, Bertín selló su gran polémica de la temporada. El cantante se enfrentaba a la imitación de María del Monte tras recibir críticas por no haber imitado a mujeres durante las trece galas previas.

El andaluz salió a escena con la propia María del Monte, que una vez acabada la actuación, aprovechó para ensalzar la figura del showman: "Este programa le ha ayudado a sacar al Bertín cachondo y simpático, más o menos normal".

Previamente, Lolita también apuntaba al cambio en la imagen pública que Bertín conseguiría tras su paso por el programa: "La imagen que mucha gente tiene de ti, gente que no te conoce tan bien como yo te conozco, es muy diferente a la real. Y en Tu cara me suena has dado mucho de lo que eres en realidad".

Puntuaciones gala 14

Ana Guerra 24

Esperansa Grasia 21

Mikel Herzog Jr. 21

Manu Baqueiro 17

Bertín Osborne 15

Yenesi 14

Gisela 14

Goyo Jiménez 10

Clasificación general

1. Melani 257 (finalista)

2. Mikel Herzog Jr. 244 (finalista)

3. Ana Guerra 233 (finalista)

4. Gisela 228 (finalista)

5. Bertín Osborne 206

6. Esperansa Grasia 195 (finalista)

7. Yenesi 170

8. Manu Baqueiro 167

9. Goyo Jiménez 166