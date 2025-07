La Eurocopa femenina arrasa en La 1 y 'Horizonte' lidera en Cuatro mientras 'La encrucijada' cae en Antena 3

La noche del jueves 3 de julio deja un claro dominio para La 1, que lidera con la Eurocopa femenina (17,5%) y mantiene el control con 'La revuelta' (12,1%), gracias a la visita de Karol G. En Cuatro, 'Horizonte' se mantiene fuerte una semana más con un sólido 11,4% y lidera cómodamente su franja hasta bien entrada la madrugada.

En cambio, la noche no fue buena para Telecinco, que se hunde con el refrito de 'La isla de las tentaciones' (4,3%) y arrastra a 'Volando voy, volando vengo', que cae a un 7,2%, perdiendo 3,7 puntos en solo una semana. Por su parte, Antena 3 acusa el desgaste de 'La encrucijada': su primer episodio baja 3,2 puntos hasta un 10,3% y su segundo capítulo, ya en el late night, anota un 11,6%. La reposición de 'El hormiguero' sí destaca con un 12,6%.

En la tarde, 'Malas lenguas' se mantiene estable con un 7,8%, mientras 'Y ahora, Sonsoles' resiste con un 10,8%. 'Todo es mentira' cede ligeramente al 7% y 'El diario de Jorge' se resiente más al bajar a un 9,1%.

En la mañana, 'La hora de La 1' firma un 14,5% tras caer 2,2 puntos en una semana, mientras 'El programa de Ana Rosa' sube con fuerza hasta un 14,4%. 'La ruleta de la suerte' destaca con un excelente 21,7%.

PRIME TIME

La 1

Fútbol: Eurocopa femenino “España – Portugal”: 1.722.000 (17,5%)

Post fútbol: Eurocopa femenino “España – Portugal”: 1.373.000 (13,3%)

La revuelta: 982.000 (12,1%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 1.297.000 (12,6%)

La encrucijada: 860.000 (10,3%)

Telecinco

El verano de las tentaciones: 443.000 (4,3%)

Volando voy, volando vengo: 514.000 (7,2%)

laSexta

laSexta Clave: 404.000 (4,6%)

El intermedio: The very best: 512.000 (5%)

El taquillazo “Ladrones de élite”: 354.000 (4,7%)

Cuatro

First Dates: 459.000 (4,9%)

First Dates: 922.000 (9%)

Horizonte: 712.000 (11,4%)

La 2

Cifras y letras: 372.000 (4,2%)

Cifras y letras: 559.000 (5,7%)

El cine de La 2 “Entre nosotras (2019)”: 285.000 (2,8%)

Documentos TV: 71.000 (1%)

LATE NIGHT

La 1

La revuelta: 275.000 (7,1%)

La noche en 24h: Portada: 106.000 (5,5%)

Antena 3

La encrucijada: 624.000 (11,6%)

La encrucijada: 212.000 (7,8%)

Telecinco

El rey del mando: 175.000 (5,2%)

laSexta

Cine “En tierra peligrosa”: 99.000 (3,4%)

La 2

El tenista que desafió a Hitler: 55.000 (1,5%)

Conciertos Radio 3: 18.000 (1%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 675.000 (7,8%)

Valle Salvaje: 725.000 (9,3%)

La promesa: 937.000 (12,9%)

El club de La promesa: 489.000 (7,1%)

Aquí la Tierra: 472.000 (6,5%)

Previo fútbol: Eurocopa femenino “España – Portugal”: 639.000 (7,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.179.000 (13,3%)

Y ahora, Sonsoles: 805.000 (10,8%)

Pasapalabra: 1.534.000 (20,2%)

Telecinco

Tardear: 696.000 (8,4%)

El diario de Jorge: 641.000 (9,1%)

Reacción en cadena: 676.000 (8,9%)

laSexta

Zapeando: 493.000 (5,6%)

Más vale tarde: 505.000 (6,9%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 583.000 (7%)

Lo sabe, no lo sabe: 310.000 (4,4%)

La 2

Saber y ganar: 603.000 (6,7%)

Grandes documentales: 318.000 (3,9%)

De tapas por España: 244.000 (3,3%)

Malas lenguas: 384.000 (5,3%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 263.000 (14,5%)

Mañaneros 360: 355.000 (11,6%)

Mañaneros 360: 592.000 (7,6%)

Antena 3

Espejo público verano: 289.000 (11,6%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 769.000 (16,3%)

La ruleta de la suerte: 1.526.000 (21,7%)

Telecinco

La mirada crítica: 184.000 (12,1%)

El programa de Ana Rosa: 321.000 (14,4%)

Vamos a ver: 486.000 (14,4%)

Vamos a ver más: 669.000 (10,4%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 191.000 (15,2%)

Aruser@s: 332.000 (16%)

Al rojo vivo: 349.000 (9,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 12.000 (1%)

Alerta cobra: 23.000 (1,6%)

Alerta cobra: 37.000 (2%)

Alerta cobra: 58.000 (2,7%)

En boca de todos: 192.000 (6,2%)

La 2

That’s English: 9.000 (1,4%)

Inglés en TVE: 8.000 (0,9%)

Zoom tendencias: 17.000 (1,5%)

Zoom tendencias: 33.000 (2,3%)

El juego del amor: 34.000 (2%)

Pueblo de Dios: 18.000 (0,9%)

Seguridad vital 5.0: 15.000 (0,7%)

La última frontera: 20.000 (0,9%)

Documenta2: 23.000 (1%)

El western de La 2 “Fuerte yuma”: 73.000 (2,6%)

El cazador: 101.000 (2,5%)

El cazador: 124.000 (1,9%)

Saber y ganar: 263.000 (2,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.154.000 (23,5%)

Telediario 1: 1.072.000 (11,7%)

laSexta Noticias 14h: 777.000 (10,1%)

Informativos Telecinco 15h: 849.000 (9,3%)

Noticias Cuatro 1: 481.000 (6,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.877.000 (20,7%)

Informativos Telecinco 21h: 749.000 (8,2%)

laSexta Noticias 20h: 583.000 (7,9%)

Noticias Cuatro 2: 266.000 (3,6%)

Matinal

Telediario matinal: 109.000 (14,6%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 151.000 (14,2%)

El Matinal (Telecinco): 151.000 (13,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (11,2%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6,6%), laSexta (6,6%), La 2 (3,4%).

Mensual: Antena 3 (13,7%), Telecinco (10,3%), La 1 (10,3%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,3%).