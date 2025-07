Fran Rivera, implicado en un supuesto altercado con una mujer en Sevilla: "Me dijo 'Como te bajes del coche, te reviento'"

Fran Rivera vuelve a estar en el foco mediático. Si hace unos días era Cayetano quien se veía envuelto en una detención con un supuesto abuso policial, tras regresar de sus vacaciones familiares en Las Vegas, al torero se le ha vinculado a un supuesto altercado con una mujer en Sevilla, según ha relatado ella misma en el programa ‘TardeAR’.

María, de 66 años, ha intervenido en el programa para relatar que conducía por el centro de la ciudad cuando vio al diestro con un cochecito de bebé y su pareja, Lourdes Montes. “Yo iba conduciendo por el centro de Sevilla y le veo con un cochecito de bebé y a su señora con los niños. De golpe y porrazo escucho una voz violenta. Me dijo: ‘Párate’. Me giré a la izquierda para dejarle más paso. Le da dos patadas en el lado del pasajero. Voy a bajarme del coche y me amenaza. Me dijo: ‘Como te bajes del coche, te reviento’”, ha relatado.

La mujer, seguidora del mundo taurino, asegura que no ha interpuesto denuncia, aunque le escribió a través de su perfil de Facebook y no obtuvo respuesta. “Las calles del centro son estrechas, o circulas a muy poca velocidad o te tienes que parar. Hay zonas en las que no hay ni acerado”, ha añadido.

Por su parte, Cristina Tárrega ha contactado con Fran Rivera, quien dice no recordar el incidente. “Me dice que pasa lo de su hermano y se habla de este tema. Dice que no es el momento”, ha explicado la colaboradora, que también ha contado que Rivera estaría dispuesto a hablar directamente con la mujer. “No recuerda haberte pegado patadas en el coche”, ha transmitido Tárrega.