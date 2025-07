El 'Código 10' de Cuatro sorprende y empata con el 'Renacer' de Antena 3 mientras el Mundial de Clubes arrasa en Telecinco

'Código 10' protagoniza la sorpresa del martes en prime time. El programa de investigación de Cuatro firma su mejor dato hasta la fecha con un 10,3% de cuota de pantalla, logrando empatar con 'Renacer' en Antena 3, que cede -0,9 puntos respecto a la semana pasada y se queda también en un 10,3%. Ambas ofertas empatan en share, aunque Cuatro celebra el récord histórico del formato.

Pese al empate entre Cuatro y Antena 3, el liderazgo absoluto es para Telecinco, que arrasa con la emisión del partido del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y la Juventus. El encuentro anota un espectacular 30,4% de cuota y se convierte en lo más visto del día. No obstante, 'La noche del gran show' no consigue capitalizar ese arrastre: apenas sube +0,2 puntos respecto a su estreno y se queda en un 10,1%.

El resto de opciones se mantiene estable. 'That's My Jam: Que el ritmo no pare' firma un 10,2% en La 1, mientras que el nuevo episodio de 'Tor' cae al 3,2% en laSexta. En access, 'El hormiguero' se impone con un 11,7%, frente al 8,3% de 'La revuelta' en su último duelo en directo.

En la tarde, 'Pasapalabra' lidera con un sólido 21,5% (+0,5), mientras que 'Aquí la Tierra' cae a un 6,7% (-1,6). 'Tardear' pierde el doble dígito con un 9,3%, 'Zapeando' baja a un 5% y 'Todo es mentira' sube al 7,9%. Mientras tanto, en la mañana, 'El programa de Ana Rosa' logra un 15,2%, frente al 14,2% de 'La mañana de La 1'. 'La ruleta de la suerte' brilla con un 22,1%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 966.000 (8,3%)

That’s my Jam: 830.000 (10,2%)

Antena 3

El hormiguero: 1.380.000 (11,7%)

Renacer: 754.000 (10,3%)

Telecinco

Fútbol: Mundial de clubes “R. Madrid – Juventus”: 3.390.000 (30,4%)

La noche del gran show: 745.000 (10,1%)

laSexta

laSexta Clave: 433.000 (4,4%)

El intermedio: 539.000 (4,6%)

Tor: 288.000 (3,2%)

Cuatro

First Dates: 421.000 (4%)

First Dates: 729.000 (6,2%)

Código 10: 623.000 (10,3%)

La 2

Cifras y letras: 403.000 (4%)

Cifras y letras: 568.000 (5,1%)

Imma Tataranni: 229.000 (1,9%)

Imma Tataranni: 262.000 (2,8%)

LATE NIGHT

La 1

That’s my Jam: 251.000 (6,5%)

La noche en 24h: Portada: 101.000 (5,4%)

Antena 3

Renacer: 163.000 (5,6%)

Telecinco

El rey del mando: 236.000 (7,5%)

laSexta

Tor: 164.000 (3,1%)

#Caso: 105.000 (4%)

La 2

Imma Tataranni: 124.000 (2,2%)

Imma Tataranni: 78.000 (2,7%)

Conciertos Radio 3: 30.000 (1,6%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 696.000 (8%)

Valle Salvaje: 807.000 (10,3%)

La promesa: 1.063.000 (14,3%)

El club de La promesa: 531.000 (7,6%)

Aquí la Tierra: 509.000 (6,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.136.000 (12,8%)

Y ahora, Sonsoles: 772.000 (10,2%)

Pasapalabra: 1.710.000 (21,5%)

Telecinco

Tardear: 772.000 (9,3%)

El diario de Jorge: 662.000 (9,1%)

laSexta

Zapeando: 435.000 (5%)

Más vale tarde: 528.000 (7,1%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 672.000 (7,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 354.000 (4,9%)

La 2

Saber y ganar: 711.000 (7,7%)

Grandes documentales: 385.000 (4,7%)

De tapas por España: 189.000 (2,5%)

Malas lenguas: 355.000 (4,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 257.000 (14,2%)

Mañaneros 360: 410.000 (12,8%)

Mañaneros 360: 682.000 (8,3%)

Antena 3

Espejo público verano: 334.000 (12,7%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 862.000 (17,1%)

La ruleta de la suerte: 1.647.000 (22,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 166.000 (11,3%)

El programa de Ana Rosa: 354.000 (15,2%)

Vamos a ver: 426.000 (12,2%)

Vamos a ver más: 700.000 (10,2%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 199.000 (16,5%)

Aruser@s: 348.000 (16%)

Al rojo vivo: 369.000 (10,1%)

Cuatro

¡Toma salami!: 4.000 (0,3%)

Alerta cobra: 29.000 (2%)

Alerta cobra: 61.000 (3,2%)

Alerta cobra: 73.000 (3,3%)

En boca de todos: 196.000 (5,3%)

La 2

That’s English: 3.000 (0,5%)

Inglés en TVE: 2.000 (0,2%)

Turismo rural en el mundo: 16.000 (1,5%)

El juego del amor: 20.000 (1,3%)

Agrosfera: 24.000 (1,3%)

Seguridad vital 5.0: 20.000 (0,9%)

Ciencia maps: 17.000 (0,7%)

Documenta2: 22.000 (0,9%)

El western de La 2 “Cabalgando hacia el árbol del ahorcado”: 54.000 (1,9%)

Jeopardy: 112.000 (2,5%)

El cazador: 124.000 (1,7%)

Saber y ganar: 218.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.177.000 (23,1%)

Telediario 1: 1.129.000 (12%)

Informativos Telecinco 15h: 939.000 (9,9%)

laSexta Noticias 14h: 695.000 (8,6%)

Noticias Cuatro 1: 444.000 (6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.729.000 (17,1%)

laSexta Noticias 20h: 647.000 (8,6%)

Telediario 2: 790.000 (7,9%)

Informativos Telecinco 21h: 461.000 (6,5%)

Noticias Cuatro 2: 380.000 (5,1%)

Matinal

Telediario matinal: 102.000 (14,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 145.000 (14,3%)

El Matinal (Telecinco): 129.000 (12,4%)

RANKING

Diario: Telecinco (13,6%), Antena 3 (13,4%), La 1 (9,7%), laSexta (6,3%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,4%).

Mensual: Telecinco (13,6%), Antena 3 (13,4%), La 1 (9,7%), laSexta (6,3%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,4%).