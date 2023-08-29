Jordi González recuerda a los subcampeones de 'Eurovisión' de 1973, en 'Lazos de sangre'

Esta noche, a las 22:35 horas, La 1 de TVE emite una nueva entrega de 'Lazos de sangre' dedicada a Mocedades. La historia de los Uranga es la historia de nueve hermanos que se reunían en familia para cantar, animados por sus padres. Los mayores empezaron en el pórtico de la iglesia que tenían enfrente de su casa, en su Bilbao natal. Así lo recuerdan en ‘Lazos de sangre’ Amaya, Estíbaliz e Iñaki Uranga, que forman El Consorcio junto a Carlos Zubiaga. Hay otros dos Mocedades: el de Izaskun Uranga y el de Javier Garay.

Han pasado 50 años desde que Mocedades, con los llamados “seis históricos”, conquistaran Eurovisión con el tema ‘Eres tú’ en 1973. Quedaron en segundo lugar, y su actuación dejó huella en el festival con un tema llamado a convertirse en una de las canciones más versionadas en todo el mundo. El éxito llegaría enseguida con temas como ‘Amor de hombre’, ‘Tómame o déjame’, ‘Secretaria’…, todos de Juan Carlos Calderón, el verdadero artífice de su éxito.

Medio siglo da para mucho: enfados, adioses, bienvenidas, nuevas formaciones... En el documental, además de Amaya, Estíbaliz, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, participan María y Allende Blanco, las hijas de Sergio y Estíbaliz; los cantantes Álvaro Urquijo y Ramoncín; los periodistas Silvia Tarragona y Joaquín Hurtado, la abogada Cristina Almeida, amiga de Amaya y el coreógrafo Poty, que recuerda cómo logró que El Consorcio se moviera con algo de armonía sobre el escenario.

La historia de amor de Sergio y Estíbaliz, unidos personal y profesionalmente hasta la muerte de Sergio en 2015, ocupa los momentos más emotivos de ‘Lazos de Sangre’. Además, gracias al archivo de RTVE, el programa ofrecerá actuaciones, entrevistas y testimonios que permitirán ilustrar el recorrido de unas formaciones que son historia de nuestra música.

En el debate, moderado por Jordi González, participarán la cantante Rosa López, las periodistas Beatriz Cortázar, Rosa Villacastín y Juan Sanguino, el locutor Juanma Ortega, y Nacho Montes como analista de moda. Repasarán las raíces de la familia Uranga y su historia familiar, de encuentros y desencuentros. ¿Por qué Amaya abandonó el grupo y qué supuso aquella primera ruptura? ¿Cuál es la relación entre los hermanos a día de hoy? ¿Qué pasó entre Izaskun y Javier Garay? ¿Pueden todos cantar los mismos temas?