Muy pasional
Un chico muy pasional, sorprende en 'First Dates': "Me puedo liar con quince chicos en una noche"
El soltero llegaba al programa en busca de una pareja estable, pero reconociendo su descontrol
Buscar una pareja estable, ese es el propósito de la mayoría de los solteros que acuden cada noche a 'First Dates'. Eso mismo es lo que buscaba D.G. en su cita, aunque reconoce que cuando sale de fiesta pierde el control.
El joven de 18 años confesaba en su presentación que había tenido la culpa de su mala suerte en el amor. Una culpa que comparte con su afición de salir mucho de fiesta.
Es un amante de la noche y ha desvelado que pierde el control cuando está de fiesta. "Me puedo liar con quince chicos en una noche" ha reconocido.
Se define como una persona "centrada" y busca un chico igual. También ha dejado claro que es un poco desconfiado y no perdonaría una infidelidad.
La cita no pintaba mal cuando ha conocido a Alejandro, un chico que nunca le ha sido infiel a sus parejas, y que además busca una pareja estable.
Sin embargo, a pesar de la buena sintonía entre ambos, que han llegado incluso a besarse apasionadamente durante la velada, D.G. le ha dado calabazas a Alejandro en la decisión final.
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
- La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
- ÚLTIMA HORA de la Vuelta, hoy en DIRECTO
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
- El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”