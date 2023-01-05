Un chico muy pasional, sorprende en 'First Dates': "Me puedo liar con quince chicos en una noche"

Buscar una pareja estable, ese es el propósito de la mayoría de los solteros que acuden cada noche a 'First Dates'. Eso mismo es lo que buscaba D.G. en su cita, aunque reconoce que cuando sale de fiesta pierde el control.

El joven de 18 años confesaba en su presentación que había tenido la culpa de su mala suerte en el amor. Una culpa que comparte con su afición de salir mucho de fiesta.

Es un amante de la noche y ha desvelado que pierde el control cuando está de fiesta. "Me puedo liar con quince chicos en una noche" ha reconocido.

Se define como una persona "centrada" y busca un chico igual. También ha dejado claro que es un poco desconfiado y no perdonaría una infidelidad.

La cita no pintaba mal cuando ha conocido a Alejandro, un chico que nunca le ha sido infiel a sus parejas, y que además busca una pareja estable.

Sin embargo, a pesar de la buena sintonía entre ambos, que han llegado incluso a besarse apasionadamente durante la velada, D.G. le ha dado calabazas a Alejandro en la decisión final.