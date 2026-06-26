Homenaje
Michael Jackson vuelve a sonar en todo el mundo con 'Heal The World'
El 25 de junio de 2009 murió injustamente y ahora los fans de todo el mundo han salido a rendirle homenaje
Cristina Clopés
Ayer fue un gran día para muchas personas en todo el mundo. Varios países quisieron conmemorar la muerte del Rey del Pop. Michael Jackson nos dejó hacer 17 años y tras la película que su sobrino Jaafar Jackson, junto con otros intérpretes y personal técnico han mostrado al mundo, el legado del Rey del Pop ha vuelto y con más fuerza.
Así, ayer varios países decidieron rendir un homenaje a Michael, justamente a la hora de su muerte: 14:26h (hora de California). Podemos encontrar vídeos inéditos con cientos de personas, todas juntas por un único e irrepetible artista.
Barcelona, 21 h, Arc del Triomf
Durante la jornada se cantaron canciones de Michael Jackson, se pusieron pancartas, velas y flores. Además, hubo animación por parte de los fans. Algunos bailaban en el escenario que justo debajo del arco hacía de este evento un momento mágico. Pudieron escucharse canciones como 'Human Nature', 'I'll be there', 'You are not alone', 'Bad', 'Thriller', 'Smooth Criminal', 'Man in the Mirror' y muchísimas más.
Esta concentración juntó a cientos de personas bajo un único lema: homenajear al Rey del Pop después de su trágica muerte el 25 de junio de 2009. Personas de todas las razas, edades y provincias estaban reunidas en un único punto: Arc del Triomf.
El homenaje tuvo muchos momentos mágicos con el escenario cada vez más lleno, todos los asistentes con camiseta blanca, velas, linternas, imágenes, pancartas, etc. Todos nos unimos en un mismo lugar, momento y con un mismo interés, conmemorar a Michael y recordar que su legado sigue vivo.
Tras las actuaciones, se procedió a realizar un círculo con todas las personas para hacer un minuto de silencio, a las 23:25 h, y justo a la hora en la que murió, 23:26 h se empezó a cantar 'Heal the World' (1991). Este momento fue alucinante, mostrando cómo todavía hay muchos fans que disfrutan no sólo de su música y arte del baile, sino también de una persona que quería transmitir al mundo unos mensajes muy importantes, sobre cómo nosotros podemos cambiar el mundo, pero todo empieza por mirarse al espejo.
'Heal the World'
Esta canción apareció en el álbum 'Dangerous' en 1992 y fue el principio de todo lo que ahora vemos, un himno pacifista y humanitario. Michael apostaba por un mundo más justo y lleno de amor, lo que, hoy en día, parece difícil de conseguir. Su mensaje era la reflexión personal y colectiva. Así pues, esperamos que estos mensajes vuelvan con fuerza en un mundo que realmente lo necesita.
España y Michael Jackson
Otros puntos del país rindieron el mismo homenaje, estaban todos coordinados para conseguir que este acto llegara a todo el mundo. Tarragona, Alicante, Valencia, Madrid, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Murcia, La Coruña, Gran Canaria, Burgos, Tenerife, etc.
Lo cierto es que fue un momento en que los fans de Michael Jackson no olvidarán y esperan y desean que su legado nunca muera. Y lo más interesante, es que familias enteras estaban allí para renacer al Rey del Pop.
En este artículo se omite todo lo relacionado con los juicios por abuso de menores.
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Fuente: Regió7
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