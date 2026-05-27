Carmen Machi, Irene Escolar y Blanca Portillo lideran el viaje del Teatro Español por la Generación del 27: todas las obras de su nueva temporada

El Teatro Español plantea su temporada 2026/2027 como algo más que una sucesión de estrenos: la convierte en un mapa de cuerpos enfrentados y palabras recuperadas. La Generación del 27 funciona como gran eje de lectura, pero no como vitrina académica ni como homenaje inmóvil, sino como una conversación con el presente. "Tenemos el privilegio de contar con el talento y la pasión de los artistas. Nuestro objetivo es defender un teatro fuerte de raíz literaria", ha subrayado Eduardo Vasco, su director, durante la presentación de la programación. Lorca ocupa un lugar central, sí, pero a su alrededor se abre paso un paisaje más amplio, poblado por autoras durante demasiado tiempo relegadas y por clásicos contemporáneos que dialogan con las heridas sociales de hoy.

La Sala Principal arranca con un regreso de intensidad emocional: Personas, lugares y cosas (19 de septiembre - 18 de octubre), de Duncan Macmillan, con Irene Escolar bajo la dirección de Pablo Messiez. La historia de una actriz enfrentada a la adicción vuelve al Español como un viaje feroz por la identidad, la dependencia y la posibilidad de recomponerse. Después llega uno de los grandes centros de gravedad de la temporada: Yerma (30 de octubre - 27 de diciembre), de Federico García Lorca, dirigida por Eduardo Vasco y protagonizada por Lara Grube. La tragedia de la maternidad imposible se lee aquí desde la presión social, el mandato sobre el cuerpo femenino y la violencia silenciosa de las expectativas.

'Historia de una escalera', de Antonio Buero Vallejo, con Gloria Muñoz y Marta Poveda. / CEDIDA

El nuevo año recupera un título esencial de la escena española: Historia de una escalera (15 de enero - 28 de febrero), de Antonio Buero Vallejo, dirigida por Helena Pimenta. La obra vuelve al teatro donde nació en 1949 y lo hace con su metáfora intacta: una comunidad atrapada en el tiempo, en la frustración y en las promesas incumplidas. En marzo, Lorca reaparece desde otra orilla con El cante jondo: teoría y juego del duende (10 - 14 de marzo), un acercamiento escénico a sus conferencias y a su relación con el flamenco, la guitarra, lo gitano y el duende que atraviesa su escritura.

La temporada principal continúa con 7 minutos (18 de marzo - 2 de mayo), de Stefano Massini, dirigida por Sergio Peris-Mencheta y con Blanca Portillo en el reparto. Una decisión aparentemente mínima —recortar siete minutos de descanso laboral— se transforma en una pieza sobre la dignidad, la presión empresarial y la fragilidad de la solidaridad colectiva. El cierre de la Sala Principal lo pone Chéjov con La gaviota (18 de mayo - 11 de julio), dirigida por Miguel del Arco y con Carmen Machi: una mirada a los sueños artísticos, las vanidades, las heridas afectivas y esa melancolía chejoviana que nunca deja de sonar contemporánea.

De María Zambrano a Victorina Durán

En la Sala Pequeña-Margarita Xirgu, el curso empieza con otro retorno poderoso: El nudo gordiano (17 de septiembre - 25 de octubre), de Johnna Adams, dirigida por Israel Elejalde, donde una madre y una profesora se enfrentan tras un hecho traumático. A continuación, el Español estrena en España Me casé por alegría (6 de noviembre - 20 de diciembre), de Natalia Ginzburg, dirigida por Fran Weber y protagonizada por Lucía Quintana y Puchi Lagarde, una comedia amarga sobre el matrimonio y las pequeñas grietas de la vida cotidiana.

Eva Rufo y María Morales protagonizan 'El nudo gordiano'. / JAVIER NADAL

Lorca ocupa también esta sala con Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín (7 de enero - 14 de febrero), dirigida por Pedro Casas. Es una de sus piezas más extrañas y delicadas: farsa, erotismo, poesía y tragedia se mezclan en una historia de amor imposible y transformación. Después llega uno de los bloques más significativos de la temporada: la recuperación de voces femeninas del 27 y del exilio. El eslabón perdido (25 de febrero - 4 de abril), adaptación de Luisa Carnés dirigida por César Barló, reivindica a una autora obrera, exiliada y cada vez más necesaria. Al margen (15 de abril - 23 de mayo), de Victorina Durán, dirigida por Beatriz Jaén, devuelve a escena a una creadora que fue escenógrafa, pintora, directora y dramaturga desde un lugar incómodo para el canon. Y La tumba de Antígona (3 de junio - 11 de julio), de María Zambrano, dirigida por Sara Mérida, cierra el recorrido con una Antígona pensada desde el destierro, la memoria y la resistencia íntima.

Clásicos, clásicos, clásicos

El Salón de los Balcones-Andrea D’Odorico concentra el gesto más arqueológico y, a la vez, más político del programa: rescatar piezas de pequeño formato que amplían el relato oficial. Allí se verá Duermen bajo las aguas (8 - 25 de octubre), de Carmen Kurtz; Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (12 - 29 de noviembre), de Federico García Lorca; Las cartas boca abajo (21 de enero - 7 de febrero), de Antonio Buero Vallejo; Al amanecer (18 de febrero - 7 de marzo), de Rafael Dieste; El solitario: misterio en tres actos (18 de marzo - 4 de abril), de Concha Méndez; La casa de enfrente (15 de abril - 2 de mayo), a partir de Ernestina de Champourcin; y El espacio interior (13 - 30 de mayo), de Manuel Altolaguirre.

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"Nos interesan los proyectos generados por el Español y que definen su identidad. Por ello, hemos establecido periodos de exhibición más amplios", ha señalado Vasco. El resultado es una temporada con voluntad de repertorio y de reparación. El Español combina nombres de fuerte tirón —Irene Escolar, Blanca Portillo, Carmen Machi— con una investigación sobre la Edad de Plata que no se limita a los nombres habituales. Lorca aparece como faro, pero no como frontera: junto a él emergen Carnés, Durán, Zambrano, Méndez o Champourcin, creadoras que permiten mirar el 27 desde sus zonas menos transitadas. Entre el clásico, la memoria y la escena contemporánea, la programación propone una idea clara: el teatro no solo conserva el pasado, lo pone a discutir con nosotros.