‘Regreso a Las Sabinas’: un triángulo amoroso con Andrés Velencoso, Cecilia Freijeiro y Natalia Sánchez

Las series diarias de sobremesa o de tarde de la tele convencional son un producto indispensable en cualquier cadena, ya que reúnen a un público fiel que consigue convertirlas en un producto longevo (a veces muy longevo, como es el caso de ‘Amar es para siempre’) y encumbrarlas con audiencias que ya quisieran pillar otros programas (de lo que es ejemplo ‘Sueños de libertad’). Por lo que algunas plataformas, conscientes de ello, las han incluido en su catálogo.

Pero en octubre de 2024, Disney+ quiso dar un paso más creando su propia serie diaria, 'Regreso a las Sabinas', la primera original de una plataforma de ‘streaming’, lo que marcó todo un hito no solo en nuestro país, sino también en Europa. Este lunes 27 de abril llega en abierto a Divinity (20.00 horas), que la ofrecerá de lunes a viernes.

La ficción cuenta en sus 70 capítulos (con un final cerrado) una historia en la que se mezclan ingredientes tan golosos y que tan bien funcionan en el género como son el amor, los secretos del pasado y las rencillas familiares y vecinales.

Un final cerrado

La historia comienza con la vuelta de Gracia (Cecilia Freijeiro) a Manterena, el pueblo donde vivió, para cuidar a su padre y resolver algunos asuntos. Allí se reencontrará con su hermana, Paloma (Olivia Molina) y, lo que más la removerá, con Miguel (Andrés Velencoso), su primer gran amor de juventud. Tenerlo cerca le hará revivir el dolor que sufrió con la separación, pero también la pasión que sentían, lo que hará que se tambaleen los planes de boda que él tenía con su novia Ester (Natalia Sánchez).

Ese regreso revolucionará, asimismo, la existencia del padre de Gracia (Nancho Novo) y la madre de Ester (María Casal) y provocará que surja a la luz el origen de la tragedia de la muerte de la madre de Gracia (Ángela Molina). Miquel Hernández, que encarna el hermano de Miguel; Marta Calvó, que hace de su madre, y Julia Carnero, completan el elenco principal.

Natalia Sánchez, Olivia Molina y Celia Freijeiro, en 'Regreso a Las Sabinas'. / Disney+

El hecho de que los 70 capítulos ya estén grabados, del principio al fin, ya marca una diferencia con el resto de producciones diarias de la tele convencional. “Es un nuevo formato, innovador, pionero… Se había hecho algo así en Latinoamérica, pero esta es la primera vez en Europa. Estoy contento de formar parte de este proyecto tan ambicioso”, confesaba a EL PERIÓDICO Andrés Velencoso en su estreno en Disney+. El actor considera que esta forma de grabar da más libertad al equipo. “No estás pendiente de la audiencia, de lo que quiere el público, de ir viendo qué pasa, sino que apuestas por la libertad total”, apostilla. “Al grabarlos todos seguidos, no sabemos qué va a pasar, cómo responderá la gente hasta que se estrene. Es emocionante”, aseguraba Celia Freijeiro.

Escenarios naturales

La actriz gallega, curtida en series diarias como ‘Seis hermanas’ y ‘Servir y proteger’, reconoce que la manera de trabajar aquí ha sido diferente, porque no había horarios y el elevado nivel de producción, además de estar grabada totalmente en interiores y exteriores naturales (en las localidades catalanas de Riells del Fai, Sant Andreu de Llavaneres y Sant Vicenç de Montalt) les había supuesto “mucho más tiempo, más esfuerzo, mucha más exigencia...”.

Asimismo, la también intérprete de ‘Vida perfecta, papel que le valió un premio en Cannes, valora que tras el proyecto se encuentren dos sellos de garantía. “Por un lado está Diagonal (Banijay Iberia), que es un sello de calidad a la hora de hacer ftelevisión diara y es una cantera de talento, y luego un tótem como Disney+, que de pronto apuesta por la ficción española, poniendo mucho de su parte y siendo este proyecto embajador de lo que somos capaces de hacer en este país de ficción, producción e interpretación. Estamos siendo un poco buque insignia de decir: esto es lo que somos capaces de hacer y lo hacemos así". "Y esto da mucho orgullo y mucha responsabilidad”, reconoce.

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Cabe recordar que Diagonal es la productora de tres series diarias de éxito como son 'Amar en tiempos revueltos'; su sucesora 'Amar es para siempre' y la reciente ‘Sueños de libertad’. Asimismo, el director de la ficción (y de la productora) es, Jordi Frades, un profesional con gran experiencia en el género. Lo mismo que su creadora, Eulàlia Carrillo, que ha sido directora argumental de las series de TV3 'La Riera' y 'Ventdelplà' (TV3) y 'Mercado Central' (TVE) y ha trabajado como biblista, escaletista y dialoguista en 'Com si fos ahir', 'El cor de la ciutat' y 'Zoo', de TV3, y en 'Calle Nueva' (TVE).