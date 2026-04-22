'¿A qué estás esperando?', el universo erótico-romántico de Megan Maxwell salta a la pantalla

El universo "guerrero" de las novelas de Megan Maxwell toma forma de serie en ‘¿A qué estás esperando?’, ficción que estrena Antena 3 este jueves 23 abril después de su paso por Atresplayer. Se trata esta de una comedia erótico-romántica que habla del miedo al compromiso de dos parejas, a quienes dan vida Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz. La historia que cuenta, la misma que contienen dos novelas de la superventas (‘Tampoco te pido tanto’ y ‘¿A qué estás esperando’?), es la de Can (Cortada), un piloto de aviones turco que vive con libertad el sexo, pese a que tiene una familia adinerada que quiere que siente la cabeza para ejercer de heredero de la empresa de aerolíneas. Para ello celebran una vez al mes una cena con jóvenes de buena familia a ver si así halla esposa.

En la última, en la que las aspirantes son dos hermanas, aparece una tercera, que no había sido invitada. Se trata de Sonia, una empoderada madre soltera que capta la atención de Can, quien pronto descubrirá que ella también vive el sexo sin ataduras y es alérgica al compromiso. Que están hechos el uno para el otro, vamos. “Sonia es muy dueña de su vida, de su cuerpo y de las decisiones que toma. Pero, de repente, llega Can y desestabiliza todo. Es como: igual sí que éramos más románticas”, cuenta Torrebejano. “Can está en una etapa de libertad y no quiere compromisos”, relata Cortada. Pero llega ella y le “hace de espejo”, por lo que se replantea muchas cosas.

Por su parte, Daryl (Ortiz), también piloto y compañero de Can, está enamorado de la azafata Carol (Ugarte). Entre ellos hay mucho amor. Pero no solo eso. “Poco a poco se va conociendo más aspectos de su relación y el sexo es un aspecto realmente importante”, detalla Ortiz. “El sexo es el pegamento que les une. Por eso a los pocos meses de empezar, se quieren casar”, añade Ugarte. Pero los miedos que tienen y las diferencias que les separan (a lo que contribuye la desastrosa familia de ella) les harán cuestionarse sus sentimientos

Las novelas

Las actrices conocían a Megan Maxwell, aunque no se habían leído sus libros. “Adriana se leyó los dos en los que está basada la serie. Yo solo el primero de ellos. No conocía a esa escritora antes de empezar este proyecto y cuando la descubrí, me pareció espectacular. Hay un filón ahí”, asegura Cortada. “Para mí fue importante leérmelo-- dice Torrebejano--, porque era un complemento a los guiones. Cuando adaptan un libro, muchas veces se pierde mucho por el camino. Y para construir el personaje, me daba más herramientas y más seguridad tener la esencia de los libros, por si dudaba por dónde tirar”. Aunque reconoce que los guiones estaban muy bien adaptados: ”Era como un extra de información. Porque el guion ya dice mucho”.

Eva Ugarte, por su parte solo conocía a Megan Maxwell por la entrevista que le había hecho Jordi Évole hace unos años. “Me llamó la atención, pero no había leído sus novelas. Y al entrar en el proyecto, David Martín Porras (el director) me regaló una y la usé como herramienta de trabajo, disfrutándola muchísimo”. Francisco Ortiz tampoco conocía el fenómeno que suponía. “Pero después he sido consciente de la maravilla que es estar en un proyecto de tal magnitud, con la horda de lectores que acompañan a Maxwell, esas guerreras y guerreros. Estamos honrados de formar parte de ese universo guerrero”, apunta.

Una vez conocido bien el material explosivo que maneja Maxwell, los actores decidieron aceptar el reto. Un reto nada fácil, ya que el sexo es un ingrediente básico en la serie y en cada uno de sus ocho capítulos abundan las escenas subidas de todo, que los actores han llevado bien gracias a la (más que nunca) figura del coordinador de intimidad, que las convertía en una simple coreografía. Y gracias también a esa pelotita que separa sus cuerpos (un secreto muy bien guardado, que reveló Ugarte en 'El hormiguero') mientras simulan que pasa lo que no pasa. Y el espectador se deja llevar por su imaginación, como ya vienen haciendo los muchos fieles de Maxwell.