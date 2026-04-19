Antes eran las novelas turcas, ahora son las 'frutinovelas': dónde ver este fenómeno viral en redes

La gente, durante las últimas décadas, siempre tiene a su disposición algún contenido audiovisual con el que distraerse. Hemos pasado de las novelas turcas, series de Netflix y programas de televisión al nuevo fenómeno viral que ha aparecido en las redes sociales: las 'frutinovelas'.

Esta nueva tendencia se refiere a vídeos que exponen ficciones creadas con inteligencia artificial que mezclan el drama típico de las telenovelas con situaciones absurdas protagonizadas por frutas y verduras animadas. También se han empezado a viralizar algunas publicaciones que imitan programas típicos de la televisión, como 'La isla de las tentaciones'.

Fenómeno muy accesible

Según el medio argentino 'La Voz', una de las claves de la expansión de este fenómeno es su accesibilidad, ya que, a diferencia de otras producciones audiovisuales, no requiere conocimientos avanzados de edición ni de inteligencia artificial. Realmente, cualquier usuario puede generar su propio contenido desde el móvil o su ordenador con solo una idea.

La mayoría de estas novelas tratan de diferentes tipos de frutas interactuando entre sí y, en la mayor parte de los casos, siendo infieles a sus parejas. Esta nueva moda ha hecho que se generen miles de vídeos de este tipo, acumulando cientos de millones de visualizaciones, sobre todo en TikTok.

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Dónde ver las 'frutinovelas'

Una de las cuentas que existe ahora mismo que publica 'frutinovelas' con más apoyo y visualizaciones es @biologia_con_esqueleto. Esta cuenta tiene solo 15 vídeos publicados, pero su historia 'Te presento a mi novio', en la que los protagonistas son una papaya, un pepino y una piña, ha generado más de 41 millones de visualizaciones en tan solo tres vídeos. La novela trata de que la hija (piña) presenta su novio (pepino) a su madre (papaya), y este acaba siéndole infiel con su propia madre.

Otra cuenta que está teniendo mucho éxito es @laposapienstv, que tiene 416.000 seguidores. Este perfil ha producido una de las 'frutinovelas' más largas y exitosas de TikTok. Esta producción se llama 'Secretos en la oscuridad', lleva 33 episodios y sus protagonistas son una cebolla, una piña y un tomate que viven diversas aventuras y traiciones. Esta ficción tiene cerca de 137 millones de visualizaciones en TikTok.

Los fans están emocionados con estas historias y algunos creadores de contenido ya están haciendo vídeos de análisis sobre las personalidades de los personajes que protagonizan estas historias. Un ejemplo de ello es el exitoso 'youtuber' español Rickyedit, que en su canal de YouTube, en el cual cuenta con 3,5 millones de seguidores, ha reaccionado a esta nueva moda.