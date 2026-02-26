Así cambiará la nueva serie de Harry Potter: personajes con más protagonismo y nuevas tramas

La nueva serie del universo mágico de Harry Potter aún no se ha estrenado, pero desde la productora Warner Bros ya se presenta como el gran evento del 'streaming'.

El estreno de la serie de la plataforma HBO está prevista para 2027, año en el que el primer libro de la saga, 'Harry Potter y la piedra filosofal', cumple 30 años, y el último, 'Harry Potter y las reliquias de la muerte', cumple 20.

Con esta adaptación se pretende aprovechar el formato extenso de la serie que permite mostrar todo lo que ocurre cuando Harry no está presente. De esta forma, este cambio de perspectiva en los hechos es clave para que no resulte repetitiva.

Cambios significativos

El proyecto está liderado por la guionista Francesca Gardiner y el director Mark Mylod. Sin embargo, J. K. Rowling, escritora de los libros, no se desvincula del proyecto y actúa como una de las productoras ejecutivas.

Uno de los puntos que más destacan desde Warner es justamente este cambio de formato. Así, la serie puede avanzar por temporadas de la misma forma que avanza en los libros, sin la necesidad de concentrar años enteros de sucesos en una sola película. Con esto, están previstas entre 7 y 8 temporadas.

La producción pretende mostrar la vida en el instituto mágico de Hogwarts sin tener en cuenta solo la perspectiva del mago protagonista, y no centrarse solo en este y sus amigos. Ampliará las historias de otros personajes clave, como la de la familia Malfoy.

Uno de los actores que más detalles ha dado sobre la serie es el actor Lox Pratt, que interpretará a Draco Malfoy. Pratt ha agradecido en reiteradas ocasiones la posibilidad y libertad de explorar su personaje. De Malfony, pues, veremos escenas más personales: dentro de su hogar, que muestran su infancia... para poder entender la personalidad y las presiones familiares que lo han llevado a convertirse en villano.

La serie también realiza una mirada más profunda a Hogwarts, para explorar la vida cotidiana de algunos profesores y estudiantes: se conocerán nuevas materias, como la clase de Historia de la Magia, con el profesor Binns, que amplía el universo escolar y su mágico contexto.

Plan ambicioso

Warner Bros tiene un plan muy ambicioso y confía en que revivir una de las sagas más exitosas de su catálogo, con la esperanza de que funcione tan bien como lo hicieron sus predecesoras.

Del mismo modo, es un plan estratégico para la expansión global de HBO Max, ya que la serie no solo busca atraer a los fans históricos, sino que también se convierte en una entrada para nuevas audiencias.

Personajes

La producción lleva activa desde el pasado mes de julio, por lo que ya se conocen todos los actores y actrices de la serie de Harry Potter: