'Los Chicos de Tommen', '30 sunsets para enamorarte' y 'A oscuras': triple apuesta de Prime Video y Netflix por el romance 'young adult'

El público juvenil y 'young adult' ha demostrado ser de los más fieles cuando se trata de recordar esas historias que devoran en los libros. Compran 'mercahndising', ediciones especiales o coleccionistas, y crean arte inspirado en los personajes que leen. Es por eso que las adaptaciones de novelas como 'El verano que me enamoré' de Jenny Han, 'Maxton Hall' (Prime Video) de Mona Kasten o la reciente 'Más que rivales' (Movistar+) salen con ventaja.

Y ahora que las plataformas de 'streaming' saben que han dado con la tecla, en apenas una semana se han colgado una medalla al anunciar no una, ni dos, sino tres adaptaciones a la pantalla que ya tienen un sí asegurado de los lectores.

'Los Chicos de Tommen'

La primera de esas noticias ha llegado casi por sorpresa. La aclamada serie de 'Los Chicos de Tommen', escrita por la irlandesa Chloe Walsh, tendrá adaptación en formato serie en Prime Video y, según las primeras informaciones, su temporada inaugural se basará en los dos primeros volúmenes de una de las sagas románticas más vendidas del panorama 'young adult'. 'Binding 13' y 'Keeping 13' siguen la historia de Johnny Kavanagh, un jugador lesionado obligado a sostener expectativas imposibles, y Shannon Lynch, una joven que se cambia de instituto tras años de acoso escolar y que, además, convive con su propio infierno puertas adentro.

'Los Chicos de Tommen' se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países, dentro de su oferta internacional de ficción con guion de Amazon MGM Studios. Y lo hará en 2027, según Deadline, medio que también ha avanzado que el rodaje de los ocho episodios comenzará este 2026. En la producción figuran nombres vinculados a éxitos como 'El verano en el que me enamoré' y 'Crepúsculo', mientras que el guion correrá a cargo de Poppy Cogan ('Asesinato para principiantes').

'30 sunsets para enamorarte'

Si Walsh representa la sorpresa, Mercedes Ron representa la continuidad de una fórmula que funciona. Prime Video ya saboreó los buenos resultados con las tres películas de la trilogía 'Culpables', estrenadas anualmente desde 2023, y después redobló su apuesta por la autora con 'Dímelo bajito' (finales de 2025) y con las adaptaciones de 'Marfil' y 'Ébano'. Solo quedaba por llevar a la pantalla la última bilogía de Ron aún intacta, '30 sunsets para enamorarte', siendo el primer proyecto estadounidense de la escritora. "10 libros y 10 adaptaciones... y todo es gracias a vuestro apoyo y vuestra ilusión", celebraba esta semana en redes al compartir la noticia.

En '30 sunsets para enamorarte', Ron traslada la acción a Bali para contar la historia de una veterinaria que también imparte clases de yoga y vive instalada en una calma casi ritual. Esa rutina, sin embargo, se altera cuando aparece Alex Lenox, piloto de aviones privados recién llegado desde Londres en busca de un refugio contra el caos de su vida. Entre ambos surge una conexión inmediata, pero con un reloj que marca una fecha de caducidad, con solo 30 días para enamorarse.

'A oscuras'

El tercer anuncio apunta a un territorio más sombrío, y confirma que las plataformas no solo compiten por títulos, sino por subgéneros. Netflix ha decidido apostar por el 'dark romance' y adaptar la novela de Navessa Allen, 'A oscuras', con Hannah Schneider ('Por qué matan las mujeres', 'Accused' y 'Aguas turbias') como 'showrunner', guionista y productora ejecutiva. Además, Peter Chernin y Tracey Cook, de Chernin Entertainment, se suman como productores ejecutivos, al igual que la propia autora.

La novela se convirtió en un fenómeno tras su publicación original en 2024 y, pocos meses después llegó a España. 'A oscuras' sigue a una enfermera cuya fantasía oscura se materializa cuando un hacker enmascarado irrumpe en su casa, desatando un romance intenso y con filo, en el que las fronteras entre deseo, obsesión y realidad terminan por difuminarse.

Aun así, el género permanece en una expectativa constante, siempre con la vista puesta en el siguiente anuncio. En la lista de adaptaciones con más expectación de ambas plataformas de 'streaming' figuran 'Alas de Sangre' de Rebecca Yarros (Prime Video), la trilogía de 'Powerless' de Lauren Roberts (Prime Video), la serie de 'Chesnut Springs' de Elsie Silver (Netflix) o la serie 'Off Campus' de Elle Kennedy (Prime Video).