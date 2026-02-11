Espectáculo surgido de una telenovela
'La Reina del Flow' vuelve a los escenarios en 2026: fechas, ciudades y cómo comprar entradas de la gira
El regreso de esta telenovela colombiana sacude a los fanáticos españoles
'La Reina del Flow 3' desata la locura en redes: estreno, capítulos y reacciones en España
El fenómeno televisivo global 'La Reina del Flow' llega a España con su gira musical este 2026. Esta serie colombiana de tres temporadas, producida por Caracol Televisión, se ha convertido en una de las telenovelas de habla hispana más vistas en Netflix (junto con 'La Casa de Papel').
La serie de gran éxito
A lo largo de todas sus temporadas, la serie ha dejado un reparto de más de 30 canciones de estilo urbano, baile y hedonismo que han cautivado a millones de espectadores de todo el mundo. De hecho, en 2019 ganó el Emmy Internacional en la categoría de mejor telenovela.
La serie narra la historia de Yeimy Montoya, una compositora de reggaetón de Medellín (Colombia) que, tras ser engañada por el hombre al que amaba (Charly Flow), cumple 17 años de condena injusta por el asesinato de su familia. Así, regresa bajo una nueva identidad para vengarse de Charly, que le robó su música y su fama.
Su nueva gira 2026
'La Reina del Flow' estrenó su gira musical en 2025, tras actuar en el Movistar Arena de Madrid y el Recorda Fest de A Coruña. Yeimy Montoya (Carolina Ramírez), Charly Flow (Carlos Torres), Juancho (Andrés Sandoval) o Pez Koi (Juan Manuel Restrepo) son algunos de los protagonistas que volverán a dar vida a este show.
En estos conciertos, el público podrá revivir los éxitos musicales que han hecho historia en esta telenovela, como ‘Amor Imposible’, ‘Reflejo’ o ‘Perdóname’, entre muchos otros.
Esta gira hará escala en 10 ciudades españolas entre junio y julio de este año, empezando por Alicante (el 13 de junio), Pamplona y Sevilla, y acabando en Madrid -2 julio-, Fuengirola (Málaga) -5 de julio- y Barcelona, donde recaerá el 11 de julio en el Palau Sant Jordi.
Los precios oscilan desde los 30 € hasta los 90€. Las entradas ya han salido a la venta y están disponibles en la web de Ticketmaster, donde se pueden consultar el resto de fechas y precios.
