'La Reina del Flow 3' desata la locura en redes: estreno, capítulos y reacciones en España

Después de cinco años de espera, este miércoles se ha estrenado la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’; una nueva entrega del suspense colombiano que en 2020 ya ganó un Emmy Internacional en la categoría de ‘Mejor telenovela’.

La producción de Caracol TV, protagonizada por Yeimy Montoya y Charly Flow, vuelve con una protagonista -Yeimy- deslumbrante y afianzada dentro del panorama musical, una posición en la que no la habíamos visto hasta el momento.

Sin embargo, la sed de venganza de otro personaje puede empañar el éxito de la 'reggaetonera'.

Día de estreno en España

La historia, que estrenó su primera temporada en 2018, ha mantenido a sus seguidores ansiosos porque llegara la tercera parte de la trama y, por fin, ha llegado el momento.

El pasado día 14, ‘La Reina del Flow 3’ se estrenó en España a las 9:00 horas (hora peninsular española). Aunque la verdad es que en Colombia ya hacía un día que se había publicado. Con lo cual, sus seguidores españoles han tenido que andar con mucho cuidado para no comerse un ‘spoiler’ en redes sociales.

¿Qué prepara ‘La Reina del Flow 3’ en los próximos días?

Así pues, está confirmado: ‘La Reina del Flow 3’ ya está en Netflix. Los espectadores tienen a su disposición los primeros 19 capítulos de la historia.

Así que, ahora, es recomendable que los espectadores calculen qué día empiezan con la nueva entrega, porque el próximo 9 de febrero se van a lanzar 21 capítulos más.

Cabe destacar que el estreno de ‘La Reina del Flow 3’ en Netflix se ha producido antes que en el propio canal de la productora, Caracol TV.

¿Cuántos capítulos tendrá esta temporada?

Pero entonces, ¿la temporada tendrá solo esos 40 episodios? Pues todo parece indicar que no, porque en la misma plataforma, en la que no están todos los capítulos disponibles, se puede observar que hay más de 40 caratulas por desbloquearse.

Así pues, aunque para tenerlas todas disponibles habrá que esperar a marzo, parece que la tercera temporada de ‘La Reina del Flow’ presentará 64 episodios.

El deseo de su público

Lo que está claro es que, sea mejor o peor, esta temporada ha sido ampliamente deseada por su público. Aunque es normal, teniendo en cuenta que la segunda parte salió en 2021 y, por lo tanto, han pasado cinco años desde ese lanzamiento y ocho desde su estreno.

En redes sociales, los primeros espectadores en terminar la primera entrega de capítulos de esta tercera temporada ya están dejando sus comentarios: “Yo yendo a trabajar con dos horas de sueño, con bronca, impotencia, rabia y el mes completamente arruinado después de ver los 19 capítulos de ‘La Reina del Flow 3’ en Netflix".

Por otro lado, son muchos los seguidores que lamentan las pocas apariciones que hace la protagonista de la historia en esta tercera temporada: “Me da tanta tristeza y rabia que mucha gente está emocionada por ‘La Reina del Flow 3’ y no saben que cagaron la temporada con una aparecida y Yeimy va a ser una extra” o “Lo único que puedo hacer es rezar para que los próximos capítulos hasta el final de ‘La Reina del Flow 3’ sean mejores, la Sky se vaya a tomar por culo, que a nadie le interesa y Yeimy aparezca de nuevo. Me duele la cabeza y todo. No estoy soportando”.