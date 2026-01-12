Dónde ver 'The Pitt' y las otras series que han triunfado en los Globos de Oro

Los Globos de Oro 2026, los primeros grandes premios de cine y televisión de la temporada, ya han llegado y han dejado entrever el rumbo que podrían tomar las siguientes ceremonias.

Las películas 'Una batalla tras otra', 'Los pecadores', 'El agente secreto', 'Hamnet' y 'Las guerreras k-pop' han sido las más galardonadas de la noche.

En el terreno de la televisión, solo seis series han recibido premios, dejando a fenómenos como 'The White Lotus', 'Solo asesinatos en el edificio', 'The Bear' o 'Nadie quiere esto' sin ninguna estatuilla.

A continuación, la lista de las series ganadoras de esta edición de los Globos de Oro y dónde verlas.

'Adolescencia'

La gran favorita de la noche. Esta miniserie de cuatro episodios trata sobre la historia de Jamie Miller, un niño de 13 años que es arrestado y acusado de asesinar a Katie, una compañera de clase, y cómo la familia del chico se enfrenta a esta situación. 'Adolescencia' ha ganado el Globo de Oro a Mejor miniserie, mientras que Stephen Graham ha recibido el premio a Mejor actor de miniserie, Owen Cooper el de Mejor actor de reparto en una serie de televisión y Erin Doherty el de Mejor actriz de reparto.

La miniserie está disponible en Netflix.

'The Pitt'

Esta serie médica, que cuenta con dos temporadas, ha ganado el premio a Mejor serie dramática, y su actor principal, Noah Wyle, ha ganado el galardón a Mejor actor de serie dramática. 'The Pitt' retrata la vida cotidiana de los médicos de un hospital de Pittsburg y cómo afrontan sus problemas personales con la presión de trabajar en el servicio de urgencias y el desgaste emocional que eso supone.

La serie se puede ver en HBO Max y Movistar Plus+.

'The Studio'

Creada y protagonizada por Seth Rogen, esta serie trata sobre un director de cine y su equipo de un estudio cinematográfico, que intentan que el cine tradicional se mantenga relevante mientras lidian con celebridades, grandes corporaciones, aspiraciones creativas y sus propias inseguridades, donde cada decisión puede suponer el éxito o el fracaso. 'The Studio' ha ganado el premio a Mejor serie musical o comedia y Seth Rogen ha sido galardonado con el premio a Mejor actor de serie musical o comedia.

Se puede ver en Apple TV y Movistar Plus+.

'Hacks'

Jean Smart, protagonista de la serie, ha recogido el premio a Mejor actriz de serie musical o comedia. 'Hacks' explora la relación laboral entre Deborah Vance, una legendaria cómica de Las Vegas algo anticuada, y una joven guionista de 25 años desconocida, pero con mucho que decir.

Las cuatro temporadas de la serie están disponibles en HBO Max y Movistar Plus+.

'Pluribus'

Rhea Seehorn, protagonista de la serie, ha ganado el premio a Mejor actriz de serie dramática. 'Pluribus' sigue la historia de Carol Sturka, una novelista amargada que debe salvar a la humanidad cuando una raza extraterrestre de mente colmena infecta a casi todas las personas del planeta, arrebatándoles su individualidad y convirtiéndolas en parte de un colectivo pacífico.

Disponible en Apple TV.

'Dying for Sex'

Michelle Williams, protagonista de la serie, ha ganado el premio a Mejor actriz de miniserie. 'Dying for Sex' cuenta la historia de Molly, a quien le han diagnosticado cáncer de mama metastásico en estado 4 y que decide dejar a su esposo para explorar por primera vez en su vida sus deseos sexuales. Molly reúne el valor para emprender esta aventura gracias al apoyo de su mejor amiga, Nikki, quien la acompaña hasta el final.

Se puede ver en Disney+ y Apple TV.