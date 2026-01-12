Agatha Christie inmortal: guía para ver las mejores series basadas en sus novelas

Hay autores que escriben novelas soñando en verlas trasladadas a la pantalla. No fue el caso de Agatha Christie, que no siempre quedó contenta con las adaptaciones que hicieron de sus libros, ya que es quizá la escritora cuyas obras más hemos visto en el cine y la televisión, gracias a su buen ojo para la intriga. Cincuenta años después de su muerte (se cumple este lunes 12 de enero), sus tramas siguen estando muy vivas: Netflix estrenará este viernes una nueva adaptación de sus novelas, 'Agatha Christie: las siete esferas'.

En su Gran Bretaña natal, prácticamente no eres nadie en el mundo de la interpretación si no has participado en algún título basado en las piezas de la gran dama del misterio. Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Kenneth Branagh, Judi Dench, Peter Ustinov, David Niven, Albert Finney... Son muchos los actores compatriotas que han sido sospechosos o que han investigado los intrincados asesinatos que surgían de su mente incluso cuando se dedicaba a las tareas más anodinas. "Los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar los platos convierte a cualquiera en un maniaco homicida de categoría", llegó a confesar.

'Los pequeños asesinatos...' franceses

Los franceses llevan un tiempo inspirándose libremente en sus obras en 'Los pequeños asesinatos de Agatha Christie', una ficción que se ha ambientado en los años 30, 50, 60 y 70. Pero si eres un amante de los casos de Christie aquí proponemos una guía para ver las mejores series basadas en sus obras. Para jugar al Cluedo desde el sofá de casa.

Agatha Christie: las siete esferas Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente —y mortalmente— mal. La tarea de resolver el misterio recaerá en la menos esperada de las detectives: la vivaz e inquisitiva Lady Eileen 'Bundle' Brent, quien deberá desentrañar una escalofriante conspiración que cambiará su vida y pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa. Con Mia McKenna Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Corey Mylchreest, Ed Bluemel y Nabhaan Rizwan. Dónde ver: Netflix (estreno el 15 de enero)

Hacia cero En 1936, un astro del tenis (Oliver Jackson-Cohen) se casa con una joven con fama de cazafortunas (Mimi Keene) después de un mediático divorcio e su mujer (Ella Lily Hyland). El ya exmatrimonio vuelve a reunirse en la casa costera de una adinerada tía (Anjelica Huston), junto a otros excéntricos familiares, con lo que la tensión es máxima... y acaba con un asesinato. El inspector Leach (Matthew Rhys), atormentado todavía por la Primera Guerra Mundial, tendrá que resolver el crimen. Año: 2025 Dónde ver: Movistar Plus+

Matar es fácil La primera serie basada en un relato de Agatha Christie y protagonizada por un actor negro (David Jonsson, 'Industry'). Aunque la novela original, publicada en 1939, se ambientaba en esa época, esta producción de la cadena británica BBC la ha trasladado a 1954. Cuando viaja en tren, un joven conoce a una entrañable anciana, la señora Pinkerton (Penelope Wilton, 'Downton Abbey'), que le explica que sospecha que en su su tranquilo pueblo se han producido tres asesinatos que han pasado desapercibidos. Pero justo antes de informar a Scotland Yard sufre un misterioso atropello y muere. El protagonista decide dirigirse a la pequeña localidad de la campiña para encontrar respuestas. Año: 2023 Dónde ver: Movistar Plus+

Poirot Doce temporadas se pasó el actor David Suchet en la piel del puntilloso detective belga adicto a las tisanas en esta brillante serie de la cadena británica ITV. Con el buenazo de Hastings (Hugh Fraser), el inspector jefe Japp de Scotland Yard (Philip Jackson) y la eficiente señorita Lemon (Pauline Moran) a su lado, no había criminal que se le resistiera, ni siquiera cuando en los últimos capítulos estuvo ya postrado en la cama. Hay episodios cortos, pero la mayoría son prácticamente películas, de hora y media de duración, con una ambientación impecable. Año: 1989-2013 Dónde ver: Filmin y Pluto TV (todas las temporadas) y Prime, Movistar Plus+ y Apple TV+

David Suchet, en la serie 'Poirot' / FILMIN

Miss Marple Que no les engañe su aspecto de ancianita ingenua e inocente, porque a Miss Marple no se le escapa una. El otro gran personaje de Agatha Christie, esa abuelita que atrapa a malhechores mientras se ocupa de sus rosales en la campiña inglesa, también fue llevado a la pequeña pantalla por el mismo equipo de 'Poirot'. Con Geraldine McEwan como protagonista, a la que tomó el relevo Julia McKenzie a partir de la cuarta temporada. Año: 2004-2013 Dónde ver: Amazon Prime, Pluto TV y Apple TV+

Geraldine McEwan, en 'Miss Marple' / AMAZON PRIME VIDEO

Diez negritos La novela de crímenes más vendida de todos los tiempos, con 100 millones de ejemplares, ha sido llevada al cine en varias ocasiones pero en televisión destaca esta cuidada adaptación que la BBC británica estrenó para conmemorar el 125º aniversario del nacimiento de la gran dama del misterio. En sus tres adictivos episodios, 10 personajes que aparentemente no tienen nada en común son citados por un misterioso anfitrión en una isla incomunicada en la que, poco a poco, irán muriendo uno a uno. Con Aidan Turner ('Poldark'), Miranda Richardson ('Dead Boss'), Charles Dance ('Juego de tronos'), Douglas Booth ('Los pilares de la Tierra'), Maeve Dermody ('Beautiful Kate'), Burn Gorman ('Torchwood'), Anna Maxwell Martin ('El círculo Bletchley'), Sam Neill ('Peaky Blinders'), Toby Stephens ('Lost in space') y Noah Taylor ('Preacher'). Año: 2015 Dónde ver: Amazon Prime Video

Inocencia trágica En su autobiografía, Agatha Christie confesó que fue uno de los libros que más le gustó escribir, y esta miniserie de tres episodios de la BBC sacó partido de ello. En la Navidad de 1954, una rica filántropa es asesinada y su hijo adoptivo es encarcelado, acusado del crimen. Cuando un científico que acaba de regresar de una expedición al Ártico afirma tener la coartada que puede demostrar la inocencia del chico, ya es demasiado tarde, porque este murió en prisión. El viudo, que está a punto de volverse a casar, y el resto de sus hijos se resisten a desenterrar los secretos del pasado. Con Bill Nighy ( 'Love Actually', 'Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto') y Matthew Goode ( 'Match Point', 'Downtown Abbey'), o Anna Chancellor ( 'Cuatro bodas y un funeral') Año: 2018 Dónde ver: Amazon Prime Video

Testigo de cargo El mismo equipo de '10 negritos' e 'Inocencia trágica' está detrás de esta adaptación de la BBC, de dos episodios, del relato corto 'The witness for the prosecution', que Billy Wilder ya había llevado a la pantalla en 1957 con estrellas como Tyrone Power, Marlene Dietrich y Charles Laughton. El asesinato de una rica viuda (Kim Cattrall) pone en el punto de mira de la policía al joven al que acababa de dejarle toda la herencia en este 'thriller' repleto de giros de guion inesperados. Año: 2016 Dónde ver: Amazon Prime Video

El misterio de la guía de ferrocarriles John Malkovich encarna al legendario detective Hercules Poirot en esta adaptación de la cadena británica BBC, de tres episodios, a cargo de la guionista Sarah Phelps ('Inocencia trágica', '10 negritos', 'Un escándalo muy británico'). Persigue a un homicida que mata a sus víctimas siguiendo el orden alfabético y que, junto al cadáver, deja una copia de la guía de ferrocarriles. Año: 2018 Dónde ver: Hasta hace poco estaba disponible en Movistar Plus+

El misterio de Pale Horse Otra de las miniseries adaptada con acierto por la guionista Sarah Phelps, que adereza con toques de terror sobrenatural. A lo largo de dos episodios, Rufus Sewell interpreta a un viudo que aparece en una misteriosa lista encontrada en el zapato de una mujer que acaba de fallecer. Todas las personas que salían junto a él en el mismo listado van muriendo poco a poco, con lo que se desata la paranoia. Sus pesquisas le llevan hasta un pintoresco pueblo en el que habitan tres misteriosas mujeres a las que tachan de brujas. Año: 2020 Dónde ver: Amazon Prime Video