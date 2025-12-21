Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campaña publicitaria

El fenómeno urbano de 'Stranger Things': tapas de alcantarilla que desconciertan a los peatones de varias ciudades de España

En Catalunya hay cinco, situadas en Barcelona y Tarragona

Netflix lanza el emocionante 'tráiler' del volumen 2 de 'Stranger Things 5'

Stranger Things, temporada 5: ¿cuándo salen los próximos capítulos en Netflix?

Una de las alcantarillas de la campaña publicitaria de Movistar y Netflix para la quinta temporada de Stranger Things

Una de las alcantarillas de la campaña publicitaria de Movistar y Netflix para la quinta temporada de Stranger Things / X (Twitter)

Cristina Sebastián

Barcelona
En los últimos días, han aparecido unas misteriosas tapas de alcantarillas con un grabado de la serieStranger Things en diferentes ciudades de España.

A simple vista parecen unas alcantarillas normales, tienen el mismo color y forma redonda, pero en lugar del típico dibujo que suelen tener, aparece una escena de la serie de Netflix.

Estrategia de Netflix y Movistar

Se trata de una acción publicitaria de Netflix y Movistar para promocionar el estreno de la quinta temporada de la serie estadounidense.

La campaña consiste en que todas las personas que encuentren una de las peculiares tapas de la serie en las calles de España deberán subir una foto o vídeo a Instagram con ella para entrar en un sorteo de un viaje a Londres y dos entradas para la obra de teatro 'Stranger Things: The First Shadow'.

Para participar, es obligatorio compartir la publicación en Instagram antes de este viernes, día 19. Además, también es necesario seguir a las cuentas de @movistar_es y @espaciomovistar y usar el #StrangerThings5EnMovistar en la descripción.

Ubicaciones en Catalunya

Las tapas están escondidas en diferentes puntos del país y, a través de la página web de Movistar, se puede consultar cuál es la más cercana introduciendo nuestro código postal.

En Catalunya hay cinco alcantarillas de 'Stranger Things'; cuatro en Barcelona y una en Tarragona. Se pueden encontrar en las siguientes ubicaciones:

  • Passeig de Gràcia, 17 (Barcelona).
  • Passeig de Gràcia esquina con Gran Via de les Corts Catalanes (Barcelona).
  • Carrer de Sants esquina con carrer d'Antoni Capmany (Barcelona).
  • Avinguda del Portal de l'Àngel, 42 (Barcelona).
  • Carrer Baixada de la Peixateria esquina con carrer del Cós del Bou (Tarragona).

