¿Qué ven nuestros hijos? Del fenómeno global 'Las guerreras Kpop' a los incombustibles 'Titó' y 'Bluey'

Los niños nunca habían tenido una oferta audiovisual tan extensa como la actual. Además de la televisión tradicional, las plataformas de 'streaming' como Netflix o Disney + YouTube ofrecen una cantidad de opciones de proporciones casi infinitas. Estas son las series y los canales más vistos por el público infantil.

'KPop Demon Hunters'

Aunque es una película y no se diseñó específicamente para niños, a muchos les atrae por su estética llamativa, sus coreografías fáciles de imitar y sus canciones pegadizas. De hecho, se ha convertido en la película más vista de la historia de Netflix, con más de 325 millones de visualizaciones, y su banda sonora consiguió colocar al mismo tiempo cuatro canciones en el top 10 de la lista Billboard Hot 100. Disponible en Netflix.

'CoComelon'

Programa infantil que enseña conceptos básicos a través de música y situaciones cotidianas. Su popularidad surge de las canciones fáciles de recordar y los colores brillantes de la animación. Fue el programa infantil más visto de Netflix en 2024 con 231,1 millones de visualizaciones. Cuenta con un canal de YouTube y un 'spin-off', 'CoComelon Lane'. El programa se puede ver en Netflix y YouTube.

En septiembre de 2025 se estrenó la película basada en la serie, titulada 'Gabby's Dollhouse: The Movie', en la que la cantante Gloria Stefan interpreta a la abuela de Gabby. / EPC

'La casa de Gabby'

Serie en la que una niña llamada Gabby entra en un mundo animado dentro de su casa de muñecas mágica, donde juega con sus amigos gatos y vive aventuras. Hay canciones, actividades y momentos para que los niños participen y aprendan, y se posiciona como una de las series más vistas de Netflix. En septiembre de 2025 se estrenó la película basada en la serie, titulada 'Gabby's Dollhouse: The Movie', en la que la cantante Gloria Stefan interpreta a la abuela de Gabby (y el oso de peluche malo, el villano del filme, se llama... don Fidel). La serie se puede ver en Netflix y Clan (RTVE).

'Peppa Pig'

Serie animada para preescolares protagonizada por una cerdita llamada Peppa. Con una animación simple y colorida, la serie explica, a través de historias sencillas y un lenguaje fácil, valores como la amistad, la empatía o la resolución de pequeños problemas. La serie está disponible en Netflix, Disney+, Amazon Prime, Movistar+ y Clan. La serie ha sido perseguida en China, donde es considerada "subversiva".

'Little Angel'

Serie musical animada pensada para bebés y niños pequeños. Muestra la vida diaria de un bebé y su familia, usando canciones repetitivas y pegadizas y enseñando conceptos básicos y rutinas con historias fáciles de seguir. La serie se puede ver en YouTube, Disney+, Netflix y Amazon Prime.

'Patrulla canina'

Desde su estreno en 2013, esta serie de animación ha sido una de las más populares entre los niños. La serie sigue a Ryder, un niño que lidera un equipo de cachorros donde cada perro tiene una habilidad especial y juntos ayudan a resolver problemas en la ciudad. Muestra acción, pero sin ser violenta, y fomenta valores como el trabajo en equipo, la amistad y la valentía. La serie se puede ver en Movistar+, Netflix, Amazon Prime y Clan. También está disponible en catalán como 'La Patrulla Peluda'.

'Bluey'

Serie de animación infantil australiana protagonizada por una perrita azul y su hermana Bingo que vive aventuras con su familia y aprende cosas nuevas sobre el mundo. Aclamada por la crítica y galardonada con varios premios, 'Bluey' muestra situaciones cotidianas que hace que tanto niños como padres se identifiquen. La serie se puede ver en Disney+, Netflix, Movistar+ y Clan. En la temporada 2024-2025, la BBC tuvo unos ingresos récord por operaciones comerciales relacionados con la serie de más de 2.500 millones de euros. El musical está actualmente de gira por España.

'Titó'

Programa infantil más visto de SX3. Cada episodio sigue a Titó, que va de excursión por Cataluña y descubre el entorno emocionándose como si fuera un niño, mientras interactúa con los espectadores a través de la pantalla. Está disponible en 3Cat.

'Kids Diana Show'

Con 137 millones de suscriptores, 'Kids Diana Show' se posiciona como uno de los canales de YouTube más populares. Los vídeos están protagonizados por Diana, una niña que comparte sus juegos, aventuras y actividades. A través de vídeos coloridos y música, Diana juega, realiza manualidades y participa en historias que los niños pueden imitar en casa, fomentando la diversión y la creatividad.

'Pinkfong Kids' Songs & Stories'

Canal creador de 'Baby Shark Dance', el vídeo más visto de YouTube con más de 16 mil millones de reproducciones. Sus canciones de ritmo pegadizo y sus cuentos educativos combinan una animación colorida y personajes que enseñan conceptos básicos. El canal acumula 83,9 millones de suscriptores y sus vídeos permiten a los niños aprender de forma divertida.

'ChuChu TV'

Muy popular entre los niños pequeños por sus rimas animadas y canciones educativas. El canal tiene casi 100 millones de suscriptores en YouTube, y los colores brillantes, los personajes amigables y la animación sencilla ayuda a los niños a aprender letras, números, colores y valores básicos mientras se divierten.

'El Reino Infantil'

Este canal de YouTube, que tiene más de 70 millones de suscriptores y acumula millones de reproducciones en sus vídeos, está dedicado a contenido educativo y de entretenimiento para los más pequeños. Sus canciones infantiles, cuentos y rimas llaman la atención de los niños, y los personajes coloridos y la música alegre facilitan el aprendizaje de conceptos y valores.

'Happy Learning Español'

Un canal de YouTube de vídeos educativos para niños de todas las edades. Los contenidos cubren temas de ciencias, historia, geografía o matemáticas, entre otros. Sus explicaciones claras y animaciones hacen el aprendizaje ameno y divertido. También ofrecen vídeos en inglés y catalán.