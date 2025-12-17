Las misteriosas tapas de alcantarilla de ‘Stranger Things’ que están apareciendo en las calles españolas

En los últimos días, han aparecido unas misteriosas tapas de alcantarillas con un grabado de la serie ‘Stranger Things’ en diferentes ciudades de España.

A simple vista parecen unas alcantarillas normales, tienen el mismo color y forma redonda, pero en lugar del típico dibujo que suelen tener, aparece una escena de la serie de Netflix.

Estrategia de Netflix y Movistar

Se trata de una acción publicitaria de Netflix y Movistar para promocionar el estreno de la quinta temporada de la serie estadounidense.

La campaña consiste en que todas las personas que encuentren una de las peculiares tapas de la serie en las calles de España deberán subir una foto o vídeo a Instagram con ella para entrar en un sorteo de un viaje a Londres y dos entradas para la obra de teatro 'Stranger Things: The First Shadow'.

Para participar, es obligatorio compartir la publicación en Instagram antes de este viernes, día 19. Además, también es necesario seguir a las cuentas de @movistar_es y @espaciomovistar y usar el #StrangerThings5EnMovistar en la descripción.

Ubicaciones en Catalunya

Las tapas están escondidas en diferentes puntos del país y, a través de la página web de Movistar, se puede consultar cuál es la más cercana introduciendo nuestro código postal.

En Catalunya hay cinco alcantarillas de 'Stranger Things'; cuatro en Barcelona y una en Tarragona. Se pueden encontrar en las siguientes ubicaciones: