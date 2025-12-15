Netflix lanza el emocionante tráiler del volumen 2 de 'Stranger Things 5'

Después de una espera larguísima, 'Stranger Things' vuelve a estar en el centro de la conversación. Pero Netflix no ha querido soltar el final de golpe y la temporada definitiva llega fragmentada: primero se ha publicado una parte de los 8 episodios totales, y el cierre se reserva en dos tandas más (con un capítulo final independiente). El resultado es un regreso que conserva la mezcla habitual de suspense, terror y nostalgia ochentera, y que además juega deliberadamente con la impaciencia del fandom.

El estreno de esta primera mitad (tres años después de la cuarta temporada) ha venido acompañado de un recibimiento bastante sólido. En Rotten Tomatoes, la serie se mueve en torno al 87% de valoraciones positivas, y muchos comentarios coinciden en lo mismo: pese al parón, la ficción mantiene su identidad y esa energía que la convirtió en fenómeno global. Con esa primera tanda ya disponible en España, la pregunta se impone sola: ¿cuándo llega lo siguiente?

Un tráiler que anticipa el tramo más oscuro

Para calentar motores, Netflix ha publicado el tráiler del Volumen 2, que sugiere que la historia entra en su fase más sombría y decisiva. Las imágenes apuntan a un Hawkins roto, personajes repartidos en frentes distintos y la amenaza de Vecna marcando el ritmo. También deja detalles que invitan a teorizar: desde la posible importancia de Kali (Eight) en el combate de Eleven, hasta la relación Dustin–Steve tras la muerte de Eddie, y las secuelas psicológicas que siguen persiguiendo a Max.

Los hermanos Duffer, responsables de la serie, prometen un cierre de grandes proporciones, con el reto obvio de estar a la altura de una base de fans enorme y muy exigente.

Fechas confirmadas: Volumen 2 y episodio final

Netflix ya ha fijado el calendario para el desenlace:

Volumen 2: 26 de diciembre a las 2:00 (hora peninsular). Episodios:

5x05: Capítulo cinco: Electrochoque

Capítulo cinco: Electrochoque 5x06: Capítulo seis: La huida de Camazotz

Capítulo seis: La huida de Camazotz 5x07: Capítulo siete: El puente

Episodio final (capítulo 8): 1 de enero de 2026 a las 2:00 (hora peninsular). Título: 5x08 – Capítulo ocho: Este lado

Con este planteamiento “navideño”, el final se convierte casi en un menú por pasos: segundo plato el 26 y el postre, ya definitivo, el día 1.

Un final con evento en cines

El último episodio no solo será "histórico" por cerrar la serie: también se anuncia como un lanzamiento especial, ya que se estrenará a la vez en Netflix y en más de 350 salas de cine en EEUU y Canadá, convirtiendo la madrugada del 1 de enero en un evento pensado para empezar 2026 con Hawkins en pantalla grande.