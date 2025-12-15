Todos los detalles sobre el estreno de la quinta temporada de 'Emily en París'

'Emily en París' se ha convertido en una de las series más populares de Netflix, y esta semana regresa con el estreno de la quinta temporada. El 18 de diciembre estarán disponibles en la plataforma de 'streaming' los 10 nuevos episodios que conforman esta nueva entrega.

¿De qué tratará esta temporada?

Al final de la cuarta entrega, Emily se traslada a Roma para dirigir la nueva oficina de la agencia de publicidad Grateau en la capital italiana. A diferencia del resto de temporadas, que se desarrollaban íntegramente en París, en esta ocasión la trama transcurrirá en Italia, en las ciudades de Roma y Venecia.

La serie, producida por Darren Star, creador de las exitosas series de 'Beverly Hills, 90210' o 'Sex and the City', dio varios giros en la temporada pasada. Tras dejar a Alfie, retomar su relación con Gabriel y volver a romper con él, la protagonista conocía a Marcello Muratori, quien consiguió convencerla de que se mudara a Roma. Por lo tanto, cabe esperar que en esta nueva entrega se profundice en el romance entre la protagonista y el italiano.

Según la sinopsis oficial, Emily se enfrentará a nuevos desafíos tanto en su vida laboral como en el ámbito sentimental mientras aprende a desenvolverse en la nueva ciudad en la que vive. Aunque parecía que la protagonista había encontrado cierta estabilidad, un problema en el trabajo sacude su vida personal y profesional. Para poner orden, Emily recurrirá al estilo de vida francés que tan bien conoce, pero un secreto pondrá en peligro una de sus relaciones más importantes. La protagonista afrontará la situación con sinceridad y saldrá del conflicto con una visión más clara y una mayor receptividad ante nuevas oportunidades.

¿Quién conforma el reparto?

El elenco de esta temporada lo conforman Lily Collins, que interpreta a la protagonista Emily Cooper; Lucas Bravo (el chef Gabriel), Ashley Park (Mindy Chen), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello Muratori, el nuevo interés amoroso de Emily), Thalia Besson (Geneviève), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (la princesa Jane), Bryan Greenberg (Jake), Michèle Laroque (Yvette), William Abadie (Antoine Lambert), Samuel Arnold (Julien) y Bruno Gouery (Luc). Quien no regresa en esta entrega es Camille Razat, que interpretaba a Camille, la amiga francesa de Emily, después de que la historia de su personaje concluyera en la temporada anterior.