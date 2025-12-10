Percy Jackson, el héroe infantil que enseña los mitos griegos

Percy Jackson fue creado como un héroe para un solo niño: Haley, el hijo con TDAH y dislexia del profesor de lengua inglesa e historia Rick Riordan, quien trasladó esos mismos problemas al personaje para convertirlos en sus superpoderes. En el caso del joven semidiós, hijo secreto de Poseidón y la mortal Sally Jackson, el TDAH es una señal de su perpetua preparación para el combate, y la dislexia, consecuencia de estar programado para el griego antiguo.

Lo que empezaron siendo cuentos privados acabaron convertidos en saga de fantasía ‘young adult’ superventas: más de 190 millones de copias de los libros de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' han sido devorados por jóvenes y no tan jóvenes alrededor del mundo. Estos apasionados fans no vieron con buenos ojos las adaptaciones al cine de 2010 y 2013, con demasiados cambios en historia o protagonistas. Su autor, en realidad, ni siquiera las vio. "Solo conozco los guiones, y ya con ellos decidí que no, no quería verlas", recuerda Riordan en entrevista con EL PERIÓDICO. "Creo que algo que nos ayuda en esta nueva adaptación es el hecho de trabajar en el medio televisivo. Tenemos más tiempo. Quizá un tiempo no infinito, pero sí suficiente para contar la historia de forma fiel y explorar a los personajes".

La serie de Disney+, creación del propio Riordan con Jonathan E. Steinberg (Jericho), es un intento exitoso de arreglar el desaguisado. Tanto fans como neófitos dieron su aprobación y la convirtieron en la más exitosa del 'streamer' durante el año pasado. "Espero haber sido de ayuda, desde luego", dice el autor de los libros. "Mi trabajo ha consistido en asesorar al equipo y ofrecer el punto de vista de cualquier lector. Decidir qué cambios son buenos, cuáles tienen sentido. También cuáles es mejor olvidar. Trabajando como un equipo, hemos sido capaces de hacer un trabajo, creo, bastante bueno".

Monstruos en el océano

Desde luego, la primera temporada ya mejoraba de largo lo visto en la película Percy Jackson y el ladrón del rayo. Y la segunda, en Disney+ desde el miércoles, hace olvidar la existencia de Percy Jackson y el mar de los monstruos, entre otros motivos por ser igual o incluso más espectacular, a pesar de ser televisión y no cine. "El espectáculo era básico en esta ocasión", nos cuenta Riordan. “Hay muchos monstruos, hay muchas batallas. Y todo sucede en el océano, algo siempre complicado de rodar. Cuando escribo un libro, no he de preocuparme por ello; simplemente, cuento la historia. Pero el equipo supo estar a la altura del desafío”.

Después de un verano de lagunas comunicativas, Jackson (un Walker Scobell ya bastante crecido) se reencuentra con Annabeth (Leah Sava Jeffries), hija de Atenea, quien le avisa de un ataque de monstruos en el Campamento Mestizo, refugio para adolescentes descendientes de dioses y diosas griegos. Más pronto que tarde, está metido en una odisea para rescatar a su amigo Grover (Aryan Simhadri) y, sobre todo, encontrar el Vellocino de Oro, que podría sanar el árbol de Thalia, el que crea la barrera mágica del campamento.

Aprender sin saberlo

Estamos, en fin, ante un Santo Grial para padres que no quieren poner a sus hijos cualquier cosa: entretenimiento infantil hecho con cariño e inteligencia, con gusto y sensibilidad, cargado de intensidad pero también ligereza. "Es algo muy difícil de encontrar", afirma Riordan. "En la industria del cine y de la televisión, es difícil proponer una historia que se centre en niños. La preocupación es que los adolescentes no la verán o que los adultos que no tengan hijos tampoco sentirán el menor interés por ella. Pero hemos demostrado que eso no tiene por qué ser así. Públicos de todo tipo han seguido la serie, como demuestran esos números tan fantásticos. Existe un apetito de esa clase de serie de la que habla, y estoy contento de haber sido capaces de tener ese tono y hacerlo atractivo para tantos espectadores".

¿Espera Riordan que, como sus propios libros, esta serie sirva a jóvenes y no tan jóvenes como puerta de entrada al rico mundo de la mitología griega, al saber clásico? "Mi 'background' es la enseñanza, algo que hice durante muchos años. Así que la respuesta es sí. Ese ha sido siembre mi objetivo: contar una historia tan interesante que mis estudiantes no sepan que, a la vez, están aprendiendo algo. Creen estar solo pasándolo bien, pero es posible que después quieran leer más libros y aprender más sobre la mitología".

A su vez, el autor ha aprendido mucho haciendo esta serie. "Sobre todo, me ha hecho más consciente del arte de la narración desde otro punto de vista", apunta. "O, dicho de otro modo, me ha hecho darme cuenta de lo difícil que es hacer cualquier cosa, ya sea una serie o una película. Hay muchísimas cosas que deben ir bien para que una serie se puede hacer, por no decir para que, además, acabe resultando tan maravillosa".