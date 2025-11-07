Se estrena la segunda temporada de Maxton Hall en Prime Video

Prime Video ha lanzado los tres primeros episodios de la segunda temporada de ‘Maxton Hall. Un mundo entre nosotros’, continuando desde el punto exacto donde terminó la primera temporada. Esta entrega sigue con la historia de amor entre Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), una chica inteligente de clase humilde, y James Beaufort (Damian Hardung), el heredero de una familia multimillonaria.

Después de una noche de amor en Oxford, parece que todo en la vida de Ruby es perfecto, pero una tragedia en la familia de James lo desestabiliza todo, y él mismo destruirá lo que habían conseguido juntos. Ruby, dolida por la traición, desea volver a cómo todo era antes, cuando nadie se fijaba en ella en el internado elitista Maxton Hall, pero James, arrepentido por sus acciones, hará todo lo posible por conquistarla de nuevo.

La segunda temporada contará con seis episodios, igual que la primera, que se estrenarán semanalmente hasta el último capítulo, que saldrá el 28 de noviembre. ‘Maxton Hall’, que tendrá una tercera temporada, está basada en la saga de libros de literatura romántica y juvenil ‘Save me’ de la autora alemana Mona Kasten, y esta segunda temporada sigue la trama del segundo libro, ‘Save you’.