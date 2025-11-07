Series
Se estrena la segunda temporada de Maxton Hall en Prime Video
Esta entrega vuelve cargada con romance, drama y conflictos
Laura Nuel
Prime Video ha lanzado los tres primeros episodios de la segunda temporada de ‘Maxton Hall. Un mundo entre nosotros’, continuando desde el punto exacto donde terminó la primera temporada. Esta entrega sigue con la historia de amor entre Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), una chica inteligente de clase humilde, y James Beaufort (Damian Hardung), el heredero de una familia multimillonaria.
Después de una noche de amor en Oxford, parece que todo en la vida de Ruby es perfecto, pero una tragedia en la familia de James lo desestabiliza todo, y él mismo destruirá lo que habían conseguido juntos. Ruby, dolida por la traición, desea volver a cómo todo era antes, cuando nadie se fijaba en ella en el internado elitista Maxton Hall, pero James, arrepentido por sus acciones, hará todo lo posible por conquistarla de nuevo.
La segunda temporada contará con seis episodios, igual que la primera, que se estrenarán semanalmente hasta el último capítulo, que saldrá el 28 de noviembre. ‘Maxton Hall’, que tendrá una tercera temporada, está basada en la saga de libros de literatura romántica y juvenil ‘Save me’ de la autora alemana Mona Kasten, y esta segunda temporada sigue la trama del segundo libro, ‘Save you’.
- Muere a los 41 años Amaia Arrazola, referente de la ilustración y del arte mural de gran formato
- El abogado de Sijena entra en el MNAC para 'revisar' las pinturas pero se irá sin poder interrogar a los técnicos ni acceder a las reservas del museo
- Death Valley', el nuevo fenómeno del 'cozy crime' de la BBC británica
- Las 10 series que no te puedes perder este noviembre
- Rosalía impone un silencio litúrgico en el estreno de ‘Lux’ en el MNAC
- Ana Belén: “Hoy, los artistas jóvenes saben lo que quieren, como Rosalía, y las discográficas van a rebufo”
- Rosalía y su nuevo disco, en directo: canciones y última hora de la cantante
- Sijena cambia las reglas del juego: 'Si las pinturas se pueden mover, también puede hacerlo la Dama de Elche