Pantomima Full, de sus vídeos virales en las redes a Disney+: "El número de flipados aumenta muy rápido"

Rober Bodegas y Alberto Casado, los humoristas detrás del dúo Pantomima Full, llevan años siendo virales gracias a sus vídeos en las redes sociales, en los que hacen un acertado retrato de personajes que viven a base de 'postureo': se venden con palabras grandilocuentes, detrás de las que ocultan una realidad mucho más precaria. Esas sátiras, de paso, les sirven para radiografiar también problemas muy actuales, como el alto precio de la vivienda, la precariedad laboral... Ahora debutan como creadores de una serie en 'Entrepreneurs', que estrena Disney+ este jueves 23 de octubre, en la que ironizan sobre los emprendedores expertos en vender humo.

Ellos mismos interpretan a los principales personajes: un hijo de papá y millonario ocioso (Bodegas) y un autoproclamado gurú del emprendimiento (Casado) que montan un 'coworking' y se toman las frases de Steve Jobs como si fueran la Biblia. Aspiran a cambiar el mundo y convertirse en poderosos CEOS, aunque no sean tan infalibles como ellos piensan. Producida y dirigida por Álex de la Iglesia (junto a Rodrigo Ruiz Gallardón y Adolfo Martínez), en el reparto les acompañan actores como Aura Garrido, Gonzalo de Castro, Victoria Martín, Luis Bermejo, Aníbal Gómez y Kimberley Tell.

--Ustedes ya tenían mucho éxito con los vídeos de Pantomima Full. ¿Era el paso lógico hacer una serie? ¿Fue una propuesta que les hicieron o una iniciativa suya?

Alberto Casado: Siempre lo habíamos comentado, lo típico de “molaría hacer una serie”, pero el día a día te va arrasando y no te pones. Hasta que nos contactó Álex de la Iglesia y Pokeepsie Films, que nos dijeron que les gustaba mucho lo que hacíamos y que si queríamos intentar vender un proyecto. Entonces se nos ocurrió la idea de la serie y ese fue el pistoletazo de salida. De repente ves que puede ser real y te obliga a ponerte a escribir. Creo que eso era lo que nos faltaba: alguien que nos dijera “venga, hacedlo”.

--Los personajes tienen mucho que ver con los que aparecen en sus vídeos. ¿Qué les atrae tanto del mundo de los emprendedores?

Rober Bodegas: La idea nace precisamente de poner a convivir a todos esos personajes que en los vídeos nunca se cruzan. Siempre nos preguntábamos: “¿Y si los juntamos?”. Y pensábamos que queríamos conocer más de algunos de ellos. Lo guay de la serie es que te permite enseñar lo que hacen. En los vídeos te lo cuentan, pero aquí lo ves. Ves cómo fracasan, y eso es más amargo. Queríamos retratar a toda esa gente un poco inmadura que cree que emprender es cuestión de escuchar cuatro consejos de Jacobo Torres [el personaje de Alberto Casado]. Igual que a nosotros nos empujó Álex de la Iglesia, a ellos les empuja un gurú, como lo que vendemos ahora en Instagram con cursos de 300 euros que te hacen pasar de pobre a rico. Nos fascina la insistencia que hay en atajos y trucos secretos para hacerte millonario que te da un tío que no lo es.

Alberto: Un tío que te enseña a ser millonario aunque él haya elegido libremente no serlo. (Ríe).

Rober: También nos gustaba que la serie mostrara un entorno poco visto en ficción. Siempre hemos sido muy costumbristas, hemos ido muy pegados a la actualidad, y mantener eso en esta radiografía de nuestra generación creo que está guay.

--¿Cuánto hay de sátira y cuánto de retrato real en 'Entrepreneurs'?

Alberto: Muchísima sátira… y también mucha realidad. Desde que escribimos la serie, que habrán pasado dos años, la realidad ya nos ha superado. Me salen 'reels' de emprendedores mucho más pasados que Jacobo Torres. Le dan mil vueltas en actitud, en ganas, en flipado, y eso me llama la atención. Hace dos años pensábamos que este personaje estaba pasado de rosca y a ver si no sería creíble y ahora hay muchos que le ganan. Es imposible seguirle el ritmo a la realidad porque el número de flipados que van saliendo aumenta muy rápido.

Rober: Es que cada uno tiene que superar al anterior, y ya ves a gente desfasadísima vendiendo cursos o pisos. Todos parecen estar vendiendo cocaína, porque solo quieres saber quién es su camello (ríe). Pero más allá de su personaje o el mío, hemos querido darle a todos un toque real. Al final hablamos de una generación a la que nos han vendido que hay que trabajar en lo que te gusta, aunque eso suponga condiciones cada vez peores.

Pantomima Full en 'Entrepreneurs' / Disney+

--¿Tuvieron que ir a charlas de emprendedores para documentarse o les bastaba con ver Instagram?

Alberto: Habíamos coincidido con gente así de vez en cuando en algún evento y, cuando estábamos escribiendo la serie, consumimos muchos podcasts y vídeos de emprendimiento de chavales que lo acaban de petar. YouTube y las redes te van llevando solos a ese universo.

Rober: Aun así, por el tipo de humor que hacemos, nos invitan a participar en muchos eventos de emprendedores o de publicidad, que es un ambiente como muy de márketing. Hemos estado en más de uno, actuando o presentando, y ves cada cosa… Recuerdo uno organizado por Google donde un ponente, 'community manager', solo mostraba diapositivas de sí mismo y metáforas tipo una bombilla, un tío en la cima de un rascacielos, dos manos entrelazándose... Todo con tanta intensidad, pero tan simple... Es como que tu único ejemplo sea Steve Jobs. ¡Anda que no hay gente que ha hecho cosas trascendentes, pero tú parece que nunca le has dado a la segunda página de Google, que cuando has buscado frases de emprendimiento te ha valido siempre el primer resultado!

Alberto: Sí, hubo una época de charlas TED y sus versiones 'de marca blanca', las TEDx, donde cualquiera podía dar una charla.

Rober: Se llenó de gente con muy poco que decir, de charlas vacías...Te pones a bucear ahí y ves que hay gente que se pone una americana y ya se cree que es alguien. Nosotros tenemos fascinación por la gente que se da importancia. Como esa gente que no hace nada, pero pone “se vienen cositas”. Esa necesidad constante de aparentar que estás haciendo algo. Nosotros llevamos tres años haciendo esta serie y jamás dijimos “se vienen cositas”. Esperamos a tenerla terminada para contarlo. Así que deja de dar la turra con la nada.

Imagen de la serie 'Entrepreneurs' / DISNEY+

--Hoy en día hay parece que una piel más fina con el humor. ¿Les resulta más difícil hacer comedia o no se autocensuran?

Alberto: No nos censuramos mucho. Pero sí que, si tocas temas delicados, intentas encontrar la broma adecuada. A veces no la encuentras, y entonces la descartas, no por censura, sino porque no te hace gracia.

Rober: Sí, es más un reto creativo. Si algo te hace gracia pero no sabes cómo contarlo, buscas la manera, como si fuera un problema de matemáticas. De ahí sale un humor más complejo y elaborado que el que señala, compara y se ríe de algo. Y, por cierto, Disney jamás nos puso límites. Les mandábamos los guiones y no hubo ni una nota de “esto está muy pasado”. Hemos hecho lo que hemos querido.