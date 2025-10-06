Muere la novelista británica Jilly Cooper, autora de la serie de libros 'Rutshire Chronicles', a los 88 años

La novelista británica Jilly Cooper, reina del romance picante, fallece a los 88 años, según anunciaron su familia y su agente en un comunicado.

La autora, famosa al otro lado del Canal de la Mancha por su serie de libros 'Rutshire Chronicles', ha fallecido este domingo tras una caída en su residencia de Gloucestershire. A lo largo de más de 50 años de carrera, Cooper escribió numerosas novelas, con títulos como 'Tackle!' y 'Score!', que vendieron más de 11 millones de ejemplares en el Reino Unido.

Nacida como Jill Sallitt en 1937 en Yorkshire (norte de Inglaterra), comenzó su carrera como periodista antes de escribir varias novelas románticas en la década de 1970. Su novela 'Rivals', publicada en 1988, fue adaptada el año pasado como una serie de ocho episodios, emitida por la plataforma Disney+, y donde ella participó como productora ejecutiva de la serie, la cual trata sobre el mundo de la televisión británica en los años 80, combinando el romance, la sátira social y los escándalos.

Publicó su primera novela, 'Riders', en 1985, el primero de los 11 volúmenes que componen la serie 'Rutshire Chronicles', la cual terminó de escribir en 2023. Estas novelas eróticas se ambientan en la alta sociedad del condado ficticio de Rutshire, inspiradas en gran medida en la acaudalada región de los Cotswolds, en el oeste de Inglaterra, donde vivió, y combinan deportes ecuestres, música clásica y glamour. Jilly Cooper escribió con "agudeza y perspicacia sobre todos los temas: clase, sexo, matrimonio, rivalidades, duelo y fertilidad", y sus libros "han resistido la prueba del tiempo", según elogió su agente, Felicity Blunt, citada en el comunicado de prensa.

Algunos actores de la serie, como Alex Hassell, que interpreta a Rupert Campbell-Black en la serie, o Bella Maclean, que interpreta a Taggie O'Hara, han publicado fotos en sus redes sociales donde se despiden de la autora y expresan el cariño que le tenían.