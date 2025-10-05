Lucía Caraballo: "Hacer de gallega delante de Luis Zahera imponía"

Aunque Luis Zahera lleva las riendas de 'Animal', la nueva comedia española de Netflix, hay una actriz que le pone muy bien el contrapunto en esta serie ambientada en Galicia. Se trata de Lucía Caraballo ('Estoy vivo', 'La reina del pueblo', 'No me gusta conducir', 'Beguinas'...), que interpreta a su sobrina, una joven con mucho ímpetu y optimismo que gestiona la tienda de mascotas en la que empieza a trabajar el protagonista como veterinario. No puede ser más diferente a él, mucho más escéptico y quemado por la vida.

—Usted es madrileña, pero en 'Animal' habla con un acento gallego muy creíble. ¿Fue una petición del equipo o una propuesta suya?

No me lo pidieron. Para el 'casting' recibí un monólogo sin descripción de personaje; solo ponía “Galicia” y el nombre “Uxía”. Aunque estaba trabajando mucho en ese momento, me lo aprendí y empecé a improvisar con acento gallego. Luego me llamaron y supe que era una serie con Luis Zahera y dirigida por Víctor García León. Me hizo una ilusión enorme… y me dio un poco de vergüenza por el atrevimiento que había tenido echándole morro haciendo un acento por intuición. Para la serie ya contraté por mi cuenta a un 'coach', Fede Rey, lingüista y actor gallego, con quien construimos el acento de Uxía.

—¿Le ayudó también Luis Zahera con el acento?

Luis es la persona más cercana y generosa del planeta, pero al principio me daba pudor: ir a Galicia a hacer de gallega delante de Luis Zahera, el gallego por excelencia, imponía. En el piloto ni le decía que estaba poniendo el acento, consultaba más con Víctor y con el productor, Jota Aceytuno. Después hablé con Tamar Novas, que me pasó el contacto de Fede. Con él entendí que el acento no es “cantarlo”, sino trabajar vocales abiertas y cerradas, y a partir de ahí lo adapté al personaje. Fue un proceso precioso.

—Uxía es muy optimista y vive su trabajo con pasión. ¿Cómo la definiría?

Para mí era clave no caer en ningún cliché. No quería confundir alegría y amabilidad con “ser tonta”. El optimismo es una decisión activa: ver lo que no funciona y querer cambiarlo. Yo contruí a Uxía desde ahí. Ella es listísima, válida y trabajadora, aunque tiene una autoimagen un poco distorsionada. Se emociona con un prado verde sin perder la niña interior, pero también está rota y perdida: en el primer episodio pasa una cosa que la rompe en mil pedazos y la obliga a mirarse de verdad.

—La llegada de Antón también la desestabiliza. ¿Cómo funciona ese contrapunto?

Son dos personajes que tienen muchísimo que aprender el uno del otro y que han montado su vida sobre unos cimientos que no eran tan inquebrantales como ellos creían. Ambos son animalistas, pero desde lugares muy distintos. Me gusta la filosofía de Víctor García León. En sus historias las evoluciones de los personajes son sutiles, como en la vida misma. 'Animal' va de eso: entre la comedia y las locuras, vemos a dos personas intentando vivir lo mejor que pueden y saben.

—En la serie salen unos cuantos animales. ¿Le gustan especialmente?

A mí me encantan. Uxía defiende Kawanda porque cree que prioriza el bienestar animal. Luego, a lo largo de la serie, eso variará. Yo soy superanimalista. Una de las cosas que Víctor García León se ha basado en mí para darle a Uxía es que recojo gatos enfermos. A Calabaza la adopté cuando vivía con mis padres y ahora la tienen ellos. Sufre pancreatitis, pero está estupenda con medicación. Adopté a otro gatito, Marlboro, al que le di su último año de vida lo mejor que pude. Y ahora está Muriel, que superó un cáncer en la boquita y ahora sigue tratamiento por otro en la tripita y está fenomenal. Admiro la labor de los veterinarios y me alegra mucho visibilizarlos con esta serie.

—La serie también visibiliza el mundo rural y la veterinaria en el campo.

Se muestra lo difícil que está el rural en Galicia y lo precaria que puede ser la veterinaria rural: te desvives por los animales, cobras poco y te lo llevas a lo personal, porque quieres salvarlos. El trato que tiene Antón (el personaje de Luis Zahera) con los animales también me parece supernecesario. Los veterinarios tienen la capacidad de ser prácticos y no sobreempatizar en el momento que tienen que hacer una intervención, aun siendo superanimalistas.

Lucía Caraballo y Luis Zahera, en 'Animal' / JAIME OLMEDO / NETFLIX

—Lleva una buena racha de trabajo: 'Perdiendo el juicio', 'Animal', 'Todos los lados de la cama', 'Beguinas', 'La maleta'… Sin embargo, su profesión siempre está ligada a altibajos. ¿Cómo lleva los parones entre trabajos?

He pasado por todas las fases porque llevo desde los 8 años. Mi carrera ha sido poco a poco: muchos “no” y algunos “sí” que no garantizaban nada. No me obsesiono: si me va bien no soy la mejor, si me va peor no soy la peor. Sigo formándome siempre: tengo seis años en el Estudio Juan Carlos Corazza, y todos los personajes me los preparo con él, como el de Uxía, y con Paula Soldevila, ahora estoy en El Centro del Actor... En breve haré en teatro 'Las amistades peligrosas' dirigida por David Serrano, con Pilar Castro, Roberto Enríquez, Iván Lapadula y Ángela Cremonte. Prefiero ocuparme en aprender que compararme. Y no fustigarme por lo que no tengo, especialmente con el físico. Es algo en lo que no quiero ni entrar.

—El final de 'Animal' queda abierto. ¿Habrá nueva temporada?

Ojalá. Da para dos o tres más. Dependerá de la acogida del público.

—¿Qué le gustaría que se lleve la gente de esta serie?

El amor por los animales y la idea de que hacemos lo mejor que podemos. Nos equivocamos —Antón mucho, Uxía también— y no pasa nada: la comedia también está en eso. Hay muchas maneras de hacer las cosas y todos intentamos vivir lo mejor que sabemos.