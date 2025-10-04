Luis Zahera: "Estoy cansado de que se relacione Galicia con la cocaína"

En los últimos años, Luis Zahera se ha convertido en uno de los nombres imprescindibles del cine y la televisión española. El ganador de dos Goya (por 'As bestas' y 'El reino') no para de encadenar trabajos y sabe que debería parar un poco, pero reconoce que le cuesta decir que no a un proyecto. Aunque al principio le solían reservar personajes secundarios, últimamente se está haciendo con grandes protagonistas. Como el de la nueva comedia de Netflix 'Animal', una serie ambientada en su Galicia natal en la que interpreta a un veterinario rural que se ve obligado a pasar consulta en una tienda de mascotas.

—Su personaje, Antón, es un veterinario vocacional, pero un desastre en su vida personal.

Sí, es un hombre enamorado de su profesión, de la ganadería y de la vida al aire libre. Es un tipo rural, salvaje, que de repente acaba en Kawanda, una tienda de mascotas que gestiona su sobrina, y para él es como aterrizar en otro planeta. No lo lleva nada bien y se enfrenta a situaciones cómicas con sus compañeros. Además, acaba metido en una trama ilegal…

—Su personaje es un tipo de aspecto rudo, pero en el fondo es un buenazo.

Sí, es un hombre superado por las circunstancias, un tipo estresado, cuyo mundo se desmorona y está cambiando: de la pequeña ganadería se pasa a las macrogranjas, y él empieza a perder trabajo, no entiende esa cultura de ahora de tener un animal y cuidarlo como si fuera el faraón de Egipto, de tratarlo más como a un humano que como a un animal... Eso le genera ansiedad y situaciones cómicas. La serie juega con esa diferencia entre la visión rural y la urbana de los animales.

—¿Le resulta cercano ese perfil de hombre de campo?

Sí, claro. De niño veraneaba en una aldea de Galicia, La Peruca, y en la Isla de Arosa, he vivido esos carros de madera tirados por vacas... En Galicia es difícil no tener vinculación con el mundo rural. Y todavía hoy me gusta caminar por el monte. Soy un poco montaraz.

—¿Le gustan los animales? ¿Cuál es su relación con ellos?

Con esta profesión que tengo, sinceramente no puedo tener animales. Me gustan, claro, pero nunca he tenido. Sí tengo compañeros y compañeras que tienen perros y gatos, y mi relación con ellos es cordial, sin más.

—¿Ha aprendido algo sobre animales gracias a la serie?

No, qué va. Esto es una ficción cómica, y los animales tampoco lo pasan demasiado bien en un rodaje. Hay profesionales que los cuidan y nosotros estamos a lo que estamos, porque en la televisión todo va muy rápido. Me acuerdo de una cobaya embarazada que aparecía en la serie a la que no le gustaba que la llevaran de aquí para allá y que mordía bastante. Hubo que cambiarla porque no se dejaba manejar. Fue una anécdota curiosa.

—En esta serie luce su acento gallego. ¿Alguna vez ha sido un impedimento en su carrera?

Sí, antes solo funcionaba el acento neutro, el de Madrid o Castilla, y los demás eran estereotipos: el andaluz simpático... Perdí trabajos por mi acento. Ahora eso ha cambiado: los directores jóvenes valoran la riqueza de acentos que hay en España y todos podemos trabajar con naturalidad. Pero antes recuerdo que ibas a los 'castings' y te decían: "Acuda al neutro".

"Sé que debería parar, pero es mi naturaleza. Ya me parará el cuerpo en algún momento"

—Pero su acento también le abrió puertas en la televisión gallega cuando no encontraba trabajo en Madrid.

Claro. Los actores de comunidades históricas, con televisión con idioma propio, los gallegos, vascos y catalanes, teníamos esa ventaja. Yo conocía a la jefa de programación de la televisión de Galicia y, cuando no tenía trabajo en Madrid, la llamaba y al día siguiente me metía en un programa. Si no trabajabas en un sitio, siempre podías volver a tu comunidad. Esa continuidad era fundamental.

—'Animal' está ambientada en Galicia, pero no salen narcos, algo que se ha hecho muy habitual últimamente en las ficciones situadas en su tierra…

No, aquí hay una ausencia absoluta de narcos. Es verdad que Galicia tiene esa problemática, que es ser la zona de entrada de determinadas sustancias, sobre todo cocaína, y eso da juego. Pero yo también estoy cansado de esa cosa de relacionar Galicia con la cocaína. Vale, se ha convertido en un género, pero se podrían hacer otras cosas.

—¿Por qué cree que casi siempre le ofrecen papeles de tipo chungo? Si hasta tiene un monólogo con ese título...

Mucha gente me dice que es por mi voz o por este careto que tengo. En España se encasilla bastante: si funcionas en un registro, los directores no arriesgan. Eso pasa menos en otros países. Entiendo que los productores o los directores vayan a lo seguro y si Zahera les funciona como malo, pues bienvenido sea, porque al final lo importante es trabajar. El problema no es que estés encasillado, sino no trabajar. Claro que a todos nos gustaría probar otros registros: los malos quieren hacer de buenos, los guapos de feos… Yo lo acepto, aunque también habría que aprender a decir que no.

—El año pasado tuvo un problema de salud y dijo que quería frenar un poco. ¿Lo ha conseguido?

No, me cuesta mucho decir que no. Soy un yonqui del trabajo, me meto en todos los 'embolaos' y así estoy de estresado. Entre rodajes, series y monólogos, entro en un bucle. Pero también tienes miedo a decir que no y que se olviden de ti. Sé que debería parar, pero es mi naturaleza. Ya me parará el cuerpo en algún momento. Además, ahora con las plataformas hay muchísimo trabajo. También es cierto que siempre somos los mismos. Así que desde aquí invito a los productores y a los directores a ir más al teatro, a descubrir actores, para que arriesguen con caras nuevas y haya más variedad.