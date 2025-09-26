Series
Amazon Studios le 'roba' a Netflix Peter Friedlander, que será su nuevo director de televisión global
Peter Friedlander, quien por catorce años fue el director de series con guión en Estados Unidos y Canadá para Netflix, asumirá el 6 de octubre sus nuevas funciones como director de televisión global para Amazon MGM Studios. Mike Hopkins, director de Amazon MGM Studios y Amazon Prime Video, informó al personal a través de un memorando sobre la contratación de Friedlander, que dejó la plataforma de Netflix el pasado agosto, señala la revista Variety.
De acuerdo con el memorando, Friedlander supervisará la cartera de programas de televisión originales en EE.UU., además de los títulos globales más importantes, MGM Television y MGM Alternative. "Su currículum en Netflix habla por sí solo, ya que su paso por Netflix trajo al público mundial programas como 'Wednesday', 'Bridgerton', 'Monster', 'Ozark', 'Emily in Paris', 'The Queen's Gambit', 'Stranger Things', 'The Night Agent', '3 Body Problem', 'Black Mirror' y más", indica el documento al personal.
Destaca además que se unió a Netflix en 2011 como el primer director de series originales, incluidos 'House of Cards' y 'Orange Is The New Black', entre otros, tras lo cual ascendió a vicepresidente y luego pasó a dirigir el departamento. Antes de unirse a Netflix, fue ejecutivo en Playtone de Tom Hanks y Gary Goetzman, donde produjo la serie dramática nominada al Emmy 'Big Love' y se desempeñó como ejecutivo creativo en muchas de las películas de la compañía, señala además Variety.
