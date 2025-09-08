Este es el orden correcto para ver todas las películas de Expediente Warren

Cuando se trata del universo cinematográfico de Expediente Warren, la inmersión en el miedo puede ser tan compleja como fascinante. Esta franquicia de horror sobrenatural, que ha cautivado a audiencias globales, se distingue por su enfoque en casos paranormales basados en los expedientes de Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores de lo oculto. Aunque es posible ver las películas en el orden de su estreno, el verdadero encanto y la profundidad de esta saga se revelan al seguir una línea temporal cronológica. Las nueve películas existentes, con una décima entrega, “The Conjuring: Last Rites”, programada para estrenarse pronto, tejen una red interconectada de terror que se extiende a lo largo de décadas, desde 1952 hasta 1986.

Las cuatro películas centrales, aquellas que llevan el título "The Conjuring", son el ancla de esta narrativa expandida. Alrededor de ellas giran seis spin-offs que exploran los orígenes de entidades demoníacas y objetos poseídos que eventualmente cruzan el camino de los Warren. Esta estructura de universo compartido no es casualidad; se basa en la extensa documentación de casos que los Warren investigaron en la vida real, convirtiendo sus reportes de casas embrujadas, personas acosadas por espíritus y objetos malignos en el material perfecto para una saga cinematográfica que ha recaudado más de US$ 700 millones solo en Estados Unidos.

El despertar del horror: de Valak a Annabelle

Para aquellos que buscan entender el origen del mal que atormenta a los Warren y a sus víctimas, el orden cronológico es la clave. La historia del universo Warren se inicia en la década de 1950, sentando las bases de los horrores venideros.

El punto de partida es “The Nun” (2018), ambientada en 1952. Esta película nos transporta a un monasterio en Rumania, donde un sacerdote y una novicia son enviados por el Vaticano para investigar el trágico suicidio de una joven monja. Lo que encuentran es una fuerza malévola que toma la forma de una monja demoníaca, el temible Valak. Esta cinta no solo es un spin-off, sino también una precuela de “The Conjuring”, ya que Valak fue presentado previamente en “The Conjuring 2”. Comprender el origen de este demonio es fundamental para apreciar su recurrente amenaza.

Cuatro años después, en 1956, la batalla contra Valak continúa en “The Nun II” (2023). La Hermana Irene (Taissa Farmiga) se ve obligada a enfrentarse de nuevo a la monja demoníaca en Francia. Esta secuela es crucial, ya que proporciona el contexto vital que explica por qué Valak se convertirá en una amenaza tan significativa para el matrimonio Warren en el futuro, mostrando cómo este mal evoluciona y persigue a sus víctimas a través del tiempo.

El siguiente capítulo cronológico nos lleva a 1958 con “Annabelle: Creation” (2017). Esta precuela desentraña el origen escalofriante de la muñeca diabólica Annabelle, un personaje icónico que aparece al inicio de “The Conjuring”. La historia se centra en un fabricante de muñecas y su esposa, quienes abren su hogar a una monja y varias niñas de un orfanato cerrado, solo para ser aterrorizados por la entidad demoníaca que reside en Annabelle. Es una pieza fundamental para entender cómo este objeto inanimado se convierte en un conducto de puro mal.

Avanzando a 1970, la película “Annabelle” (2014) explora un caso específico que despertó el interés de los Warren por la muñeca. Una joven pareja, a punto de formar una familia, experimenta fenómenos paranormales aterradores relacionados con la muñeca después de un brutal ataque de miembros de un culto satánico. Este spin-off es crucial para entender cómo Annabelle se convierte en el objeto de estudio y confinamiento de los Warren.

Los casos centrales de los Warren

Con los orígenes del mal ya establecidos, es momento de adentrarse en los casos más famosos investigados por Ed y Lorraine Warren, los protagonistas indiscutibles de la franquicia.

El corazón de la saga late con “The Conjuring” (2013), ambientada en 1971. Esta es la película que dio origen a todo el universo, dirigida por el maestro del terror James Wan. Introduce a Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga) mientras acuden en ayuda de la familia Perron, quienes experimentan eventos perturbadores después de mudarse a una granja en Rhode Island. Aquí se establece la dinámica de los Warren, su fe inquebrantable y su valentía frente a lo inexplicable.

Directamente después, en 1972, se desarrolla “Annabelle Comes Home” (2019). Esta secuela retoma los eventos posteriores al inicio de “The Conjuring”, centrándose en la hija de los Warren, Judy, y sus niñeras. Inadvertidamente, despiertan a un espíritu maligno atrapado en la muñeca Annabelle, desatando una noche de terror dentro de la propia casa de los Warren, un lugar que supuestamente confina lo sobrenatural.

El lugar de “The Curse of La Llorona” (2019) en el canon del universo Warren es objeto de debate, ya que no cuenta con la participación del productor Peter Safran. Sin embargo, su ambientación en 1973 y la aparición del Padre Pérez (Tony Amendola), visto en “Annabelle”, así como la insinuación de un artefacto relacionado con la muñeca, sugieren una conexión. A pesar de la controversia, la cinta aborda una entidad del folclore latinoamericano, la llorona, que atormenta a una familia.

En 1977, los Warren se enfrentan a uno de sus casos más renombrados en “The Conjuring 2” (2016). Viajan a Londres para ayudar a una madre soltera y sus cuatro hijos, quienes son aterrorizados por un demonio en su hogar. Este demonio resulta ser Valak, la monja monstruosa que conocimos en “The Nun”, conectando las tramas y elevando las apuestas personales para Lorraine Warren, quien tiene visiones premonitorias.

Finalmente, el universo Warren nos lleva a 1981 con “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” (2021). Esta secuela se basa en el caso real de Arne Johnson, donde la posesión demoníaca fue utilizada como defensa legal en un juicio por homicidio. Los Warren descubren una conexión con un culto llamado Discípulos del Carnero, una trama que se entrelaza con el lore de la película “Annabelle”, demostrando cómo los diferentes hilos del mal están profundamente conectados.

El futuro del miedo y la retirada parcial

La saga culmina, hasta ahora, con la próxima entrega, “The Conjuring: Last Rites” (2025). Aunque inicia con un breve prólogo ambientado en 1964, la mayor parte de la película se desarrolla en 1986. En este punto, el matrimonio Warren se encuentra parcialmente retirado, pero se ven impulsados a investigar los fenómenos paranormales que padece la familia Purl. Esta cinta promete ser un cierre, o al menos una etapa final, para las intensas investigaciones de Ed y Lorraine, quienes han dedicado sus vidas a enfrentar las fuerzas más oscuras que se ocultan en las sombras. Ver estas películas en orden cronológico ofrece una experiencia narrativa rica y cohesiva, permitiendo a los espectadores seguir la evolución del mal y la incansable lucha de los Warren contra él.