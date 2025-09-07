Por qué olvidamos las series que vemos, según los expertos

Confiésalo: alguna vez te has puesto a ver la nueva temporada de una de tus series favoritas, te sientas, le das al 'play'... y no te acuerdas de lo que pasó en la temporada anterior.

Esto suele pasar mucho, ya que las producciones de grandes series, como las de las plataformas Netflix o HBO, tardan años en escribirse, grabase y producirse, por lo que te olvidas por completo de la trama, qué pasó y qué quedó abierto.

Eso no significa que tengas mala memoria, pero sí a lo mejor memoria de pez. Este término se utiliza cuando somos incapaces de recordar cosas recientes.

"Es un fenómeno muy vinculado a los estrenos en bloque de temporadas, que suelen incitar el consumo en maratón", explica Elena Neira, investigadora de la UOC especializada en nuevos modelos de distribución audiovisual.

"El cerebro necesita tiempo"

Mirar capítulos de forma compulsiva o haciendo multitareas con el móvil o la tableta influye en cómo construimos nuestros recuerdos.

No consolida el contenido a la memoria, porque se pierde la implicación necesaria en el procesamiento y el almacenamiento, y no se puede recuperar correctamente, por lo que cuesta recordar muchos capítulos seguidos.

Elena Neira resume el problema en dos procesos básicos que tiene que hacer el cerebro para recordar: "Cuando aprendemos una cosa tenemos que etiquetar el recuerdo y almacenarlo en nuestra memoria para poderlo recuperar después. El cerebro necesita tiempo para poder consolidar los recuerdos".

Saturamos el cerebro con demasiada información

La memoria a largo plazo se consolida con cosas como comentar la serie con tus amigos, reflexionar mientras esperas el siguiente lanzamiento o leer artículos sobre el tema, mientras que un maratón de capítulos implica que las conexiones son más débiles y, por lo tanto, es mucho más fácil olvidarlas.

Juan Luis García Fernández, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC e investigador del grupo NeuroADaS Lab, confirma que este olvido no es casual: No es que tengamos mala memoria, sino que estamos saturando el cerebro con demasiada información, sin darle tiempo a procesarla bien, explica el profesor.

"Es un poco como comer muy deprisa sin saborear: al final, no recuerdas ni lo que has comido".

Un estudio de la Universidad de Melbourne hecho en el año 2017 con tres grupos de espectadores confirmaba que los que veían un episodio en el día o uno por semana recordaban más y más bien que los que lo hacían en maratón.