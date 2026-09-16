El matriarcado de 'Las Berrocal' vuelve a Movistar Plus: "No somos perfectas, pero somos auténticas"

El matriarcado de las Berrocal está de vuelta a Movistar Plus. La plataforma ha estrenado este martes 15 de septiembre la segunda temporada del 'reality' protagonizado por la empresaria, diseñadora y presentadora Vicky Martín Berrocal: su madre, Victoria Martín Serrano; su hija, Alba Díaz Martín, y su hermana, Rocío Martín Berrocal. Una especie de 'Las Kardashian' a la española, a las que ellas también siguen.

"Yo veo a las Kardashian y son tías de éxito con una madre que ha tirado mucho del carro. Como la mía, que también lo ha hecho, y con menos recursos", explicaba a EL PERIÓDICO Vicky Martín Berrocal en el estreno de la primera temporada, aunque defendía que en su 'reality' no pretendían emular a nadie. Para ella, de hecho, la espontaneidad y autenticidad es parte de su ADN. "Simplemente hemos defendido ser nosotras mismas y enfrentarnos a la vida con valentía y humildad", explicaba.

"Me sigue emocionado compartir este camino con las mujeres que amo. [El 'reality'] no solo habla de nosotras, de nuestra familia, habla de millones de mujeres que se identifican con nosotras. En esta temporada pasan muchas cosas y es lo que más me gusta. No somos una familia perfecta, pero somos tremendamente auténticas y verdaderas, y eso es lo que traspasa la pantalla", comentaba el pasado viernes en la presentación de los nuevos capítulos de 'Las Berrocal' en el FesTVal de Vitoria.

Conflictos

En esta segunda entrega, Vicky se enfrenta a grandes cambios en su vida personal y continúa con una vida profesional muy intensa, que provocará algún que otro conflicto familiar, pero que también le llevará a seguir cumpliendo sueños como entrevistar para su exitoso pódcast a un buen amigo, su admirado Alejandro Sanz. Un momento que desatará incluso sus inseguridades, algo que no suele mostrar frecuentemente.

Imagen de la segunda temporada de 'Las Berrocal' / Movistar Plus

Además, la diseñadora se tendrá que enfrentar a una situación emotiva para cualquier madre: ver cómo su hija se independiza para irse a vivir con su novio. 'Las Berrocal' será testigo de los últimos preparativos de la nueva casa de Alba.

Mientras, Rocío confiesa cómo ha sido crecer a la sombra de la arrolladora Vicky: "No he tenido celos de mi hermana, pero siempre he estado en segundo plano"; "Siempre he intentado que ellas me den el visto bueno", explica en el 'reality', donde en el segundo capítulo se va con su sobrina, Alba, a Tenerife. No es el único viaje de las Berrocal, que también cogen un avión para visitar Italia.

Amor, sexo y salud mental

La matriarca, por su parte, recibirá varias sorpresas a lo largo de los seis capítulos que componen esta segunda temporada. Desde una fiesta de cumpleaños que no se esperaba a la oportunidad de conocer a uno de sus ídolos, Can Yaman.

Además, en esta segunda temporada, las Berrocal hablan sin filtro de temas como el amor, el sexo, la salud mental, la menopausia o de la tiranía de tener que lucir siempre perfectas.