Arnau París, a punto de coger las riendas de 'Joc de cartes': "Hay restaurantes del programa a los que tengo claro que no volveré nunca"

Este miércoles 16 de septiembre TV3 pone punto y final a la décima temporada de 'Joc de cartes estiu' como líder de su franja, con una media de 285.000 telespectadores y una cuota del 20,3%. Lo hace con un episodio de resumen de los capítulos, que han venido marcados por sonoros enfrentamientos de los propietarios de restaurantes. El concurso gastronómico regresará este otoño, aunque con un cambio sustancial: Marc Ribas, el chef que lo ha presentado hasta ahora, cederá el testigo a Arnau París, uno de sus compañeros en 'Cuines'. El nuevo presentador de 'Joc de cartes' desvela algunas de las novedades del programa.

—¿Tienen ya rodada toda la temporada de otoño?

Sí, ya está todo grabado. Han sido unos meses muy intensos, desde mayo hasta julio.

—¿Cuándo está previsto el estreno?

No sé exactamente cuándo se estrenará. Habitualmente suele ser entre octubre y noviembre. Los cinco primeros programas los presenta Marc Ribas y en el quinto me pasa el relevo. Los ocho últimos ya son míos y la verdad es que estoy muy contento.

—¿Cómo ha sido la experiencia?

La verdad es que me lo he pasado superbien. Es un formato muy diferente a todo lo que había hecho hasta ahora. Es un programa más gamberro, de estar con la gente, charlar, ver qué pasa... Lo he disfrutado muchísimo. Además, en algunos sitios he comido muy bien... y en otros he comido muy mal.

—¿También ha visto cocinas en mal estado?

Uf... Siempre pienso: "Si hoy que viene la tele lo tienen así, ¿cómo estará esto un día cualquiera?". Madre mía...

—Cuando le propusieron presentar 'Joc de cartes', ¿se lo pensó mucho?

No. Hay oportunidades que no me pienso. Me pasó lo mismo cuando me llamaron para hacer el 'casting' de 'Cuines'. Entonces vivía en San Sebastián y les dije: "Bajo mañana o cojo el coche ahora mismo y en ocho horas estoy en el plató". Soy así. Cuando tengo claro que quiero hacer algo, no necesito darle más vueltas.

—¿Cómo se produce gráficamente el relevo con Marc Ribas?

Todavía no he visto el montaje, pero por lo que grabamos, Marc hace su último programa, que es una despedida muy icónica, y yo voy apareciendo. Es un poco como: "¿Qué tal, Marc?". "Venga, que yo ya tengo ganas de empezar". Y él: "Venga, que hago este y me voy". Hay un momento en el que vamos en la furgoneta. Al final hay una despedida muy emotiva por su parte, donde dice que se marcha pero sabe que el programa queda en buenas manos.

—¿Le pedió algún consejo a Ribas antes de coger el relevo?

La verdad es que no. No tuvimos la oportunidad de encontrarnos. Aunque parezca mentira, la gente de 'Cuines' [ambos presentan este programa gastronómico, aunque por separado] no nos vemos mucho. Además, preferí llegar con la mente limpia, sin prejuicios. Pensé: "Ya me encontraré el programa cuando llegue y entonces lo haré a mi manera".

—¿Cree que con usted al frente cambiará mucho 'Joc de cartes'?

Hay que entender que el formato es el que es y eso no va a cambiar. Pero cada uno aporta su manera de comunicar y hacer las cosas, de interpelar a la gente y conducir las situaciones del programa. Ahí es donde creo que estará la diferencia.

—¿Con usted será un programa más cañero?

No sé si más cañero. Yo soy una persona muy cercana. Me gusta hablar con la gente y crear confianza. Creo que durante las grabaciones se han generado vínculos muy bonitos y eso ha hecho que los participantes se sintieran cómodos para expresarse. Para mí eso era lo más importante.

Arnau París y su mujer, Rais Esteve / 3CAT

—Es habitual que los cuchillos vuelen en 'Joc de cartes'.

Nunca mejor dicho. Al final es un programa imposible de guionizar. Los participantes hacen lo que les sale y son ellos mismos quienes van cambiando durante el programa. A veces empiezan muy prudentes, pero poco a poco se van soltando y llega un momento en el que piensas: "Uy, uy, uy...". Y entonces empiezan a volar los cuchillos.

—¿Ha vivido alguna situación realmente tensa?

Ha habido momentos de todo tipo. Algunos más delicados y otros más tensos, pero creo que forma parte del formato. Al final cuando sientas a la gente en una mesa y les dices: "Tú has dicho esto de él, tú has dicho aquello de ella...". Eso genera tensión. Pero yo solo pongo sobre la mesa lo que ellos mismos han dicho y hecho. La tensión ya la han creado ellos.

—Confiesa, ¿era seguidor del programa antes de presentarlo?

Sí, mucho. Es un programa que siempre me ha gustado. Creo que es un formato que conecta muy bien con la audiencia porque mezcla entretenimiento y restauración. De hecho, después de grabar he vuelto a algunos de los restaurantes... y a otros tengo claro que no volveré nunca.

El chef Arnau París corta embutido en El Molí de la Vansa, el restaurante que solo abre en verano en la masía familiar de Boada (La Noguera). / El Periódico

—Su carrera ha sido meteórica. Usted vendía grifos, en 2021 entró en 'Masterchef 9', ganó el concurso, un año después lo ficharon en 'Cuines' y ahora presentará 'Joc de cartes'. ¿Se imaginaba hasta dónde iba a llegar?

Si me lo llegan a decir hace unos años no me lo habría creído. Es que hace solo un año, si alguien me dice que iba a presentar 'Joc de cartes', tampoco me lo habría creído. Todo ha ido ocurriendo de una forma muy inesperada. Para que yo llegara aquí, Marc primero tuvo que decidir dejar el programa y entonces apareció una oportunidad que he podido aprovechar después de hacer un 'casting'. Estoy muy agradecido a TV3 por confiar en mí, pero también orgulloso del camino recorrido, porque todo esto ha llegado trabajando mucho y aprovechando cada oportunidad.

—Además, sigue al frente de 'Cuines'.

Sí, sigo en 'Cuines'. Además, esta temporada hemos incorporado una cara nueva: Rais Esteve, que es mi mujer. Al final queda todo en casa. ¡Porque acabamos de ser padres!

—¿Cómo van a organizarse con sus gemelos tan pequeños?

La parte buena de la televisión es que las grabaciones se concentran en pocos días. Eso nos permite organizarnos bastante bien.

—¿Cree que el programa tiene cuerda para 10 temporadas más?

¡Ojalá! En Italia, que fueron los pioneros, ya van por la decimoquinta o decimosexta temporada. Así que ojalá aquí lleguemos a la quinta, la sexta, la séptima... y hasta la décima. A mí me encantaría.