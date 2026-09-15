Radio
Toni Clapés anuncia que quiere dejar 'Versió RAC1' este año: "Creo que será el último"
El programa de radio, que va a cumplir 30 años en antena, es líder de las tardes en Catalunya
Toni Clapés vuelve a TVE con un programa semanal de humor en La 2Cat
El periodista Toni Clapés tiene pensado dejar el programa de radio 'Versió RAC1', que dirige y presenta en las tardes de la emisora catalana, al final de esta temporada. Así lo ha anunciado el comunicador este lunes en el 'Mirador Barcelona' del programa 'Bàsics' de la cadena municipal Betevé.
"Creo que este será el último año del 'Versió'. Es el año que lo tengo más claro. Este año, cuando regresé, pensé que ya había tenido bastante", ha confesado Clapés durante la entrevista en el espacio televisivo.
Premios
Precisamente, 'Versió RAC1' cumple en 2027 30 años de emisión, ya que Clapés lo estrenó en 1997 en Catalunya Ràdio (con el título de 'Versió original'). Posteriormente, en 2005, pasó a RAC1. Así que el presentador considera que es una buena temporada "para acabar". "Son muchos años, y creo que sí. Tengo la sensación de haber cumplido un ciclo", ha afirmado el periodista.
'Versió RAC1' es el programa líder de las tardes de la radio en catalán y le ha reportado a Clapés dos Ondas: en 2014, por su trayectoria profesional y, justo hace un año, al mejor programa.
Regreso a la televisión
Precisamente, Clapés tiene previsto volver a la televisión esta temporada después de 11 años alejado de la pequeña pantalla. Lo hará en La 2Cat a través de una tertulia de humor. Además, estuvo unos meses alejado del programa 'Versió Rac 1' entre el 2019 y el 2020, para tratarse de un cáncer.
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