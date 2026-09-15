Riesgo y dolor

Cristóbal Soria, quien durante once años ejerció como Delegado de campo del Sevilla FC y en la actualidad ejerce de colaborador en programas de televisión, sufrió un accidente cerca del volcán de Turrialba, Costa Rica, mientras hacía rafting para el programa 'Planeta Calleja', de Jesús Calleja, en Cuatro. Por suerte el percance no es grave. Ha dicho Soria: “Me han puesto cinco puntos”; justo la mitad de los que suma su Sevilla FC.

Más riesgo

Tan sólo tres días tras el estreno del programa 'Supervivientes All Stars 2026' ha puesto punto final a su aventura la concursante Alma Bollo, según dictamen médico. El programa no ha concretado lo que le ha ocurrido a la hija de Raquel Bollo, y tan solo ha asegurado que “los servicios médicos han detectado una lesión que desaconsejan su permanencia en la experiencia, con lo que procede su traslado a España”. A la chica tan solo la hemos visto, dolorida, quejándose de un profundo dolor de piernas, y con un collarín colocado en el cuello.

Ustedes me disculparán porque sin que me apasione mucho el género, y siempre defendiendo la difícil tarea de Sandra Barneda en la presentación, me declaro totalmente incompetente para etiquetar y discernir entre 'La isla de las tentaciones', 'Tierra de nadie', 'Conexión Honduras' o 'Supervivientes All stars 2026', que más que un formato parece un nuevo modelo de iPhone.

Dolor

Ví este domingo en el 'Salvados' de La Sexta un reencuentro personal entre un asesino, Josemi Latasa, con el hijo y hermano de las tres víctimas, Fernando Garrido. Fue en el año 1986 cuando Josemi, autor confeso del crimen se subió a una moto desde donde lanzó una mochila llena de explosivos al vehículo en el que viajaban los padres y hermano de Fernando. Tras el atentado murieron su padre, su madre y su hermano. A Latasa lo condenaron con 479 años de cárcel, pero en prisión tan sólo pasó diez.

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Gonzo, director y presentador del programa, provocó el encuentro y ambos accedieron voluntariamente a verse. Cuando lo hicieron las cámaras no entraron en la sala, sin duda con buen criterio, pero sí pudimos ver cómo en los primeros segundos se dieron la mano. Vaya por Dios, ahora. Cuarenta años después. Yo no hubiera podido.