Polémica en los Emmy por la ausencia de Chuck Norris y otros famosos actores fallecidos en el 'In memoriam'

Como cada año, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de los Emmy (los 'Oscar' de la televisión estadounidense) es el 'In memoriam', el vídeo en el que se rinde homenaje a los actores, creativos y ejecutivos fallecidos desde la última edición de los premios. Sin embargo la gala de este lunes ha levantado cierta polémica por algunas sonoras ausencias en el listado de los profesionales de la industria televisiva desaparecidos en los últimos meses.

Uno de los olvidos más comentados en las redes sociales ha sido el de Chuck Norris, fallecido el pasado mes de marzo. El actor, con una larga trayectoria en el mundo audiovisual, fue muy famoso durante los años 90 por la serie de acción 'Walker, Texas Ranger'.

Tampoco hubo ninguna referencia a Robert Redford, fallecido en septiembre de 2025. Aunque su trayectoria está más ligada al cine (como actor y director), también había hecho sus pinitos en la pequeña pantalla en títulos como 'La dimensión desconocida', 'Maverick', 'Alfred Hitchcock presenta..'. 'y Perry Mason'.

La mala racha de 'Buffy'

La audiencia de la ceremonia de los Emmy 2026 también echó a faltar en el 'In memoriam' la aparición del nombre de Nicholas Brendon, una de las estrellas de la popular serie de finales de los años 90 y principios de los 2000 'Buffy, cazavampiros', fallecido el pasado marzo a causa de una enfermedad cardiovascular. Y eso que justo antes, durante la gala, se había rendido homenaje a la ficción vampírica y se había mencionado que habían sido "dos años difíciles" para ella, en referencia a la muerte en 2025 de Michelle Trachtenberg (también conocida por 'Gossip Girl').

Otras ausencias comentadas del 'In memoriam' han sido las Patrick Muldoon, actor de series como 'Melrose Place'; Daveigh Chase, actriz de 'The Ring'; y Grizz Chapman, intérprete de 'Rockefeller Plaza'.

La madre de 'Solo en casa'

Este lunes, la gala de los Emmy que ha coronado como gran ganadora a la serie de misterio de Apple TV 'La maldición de Widow's Bay' (que se ha llevado 14 galardones) inició el tradicional 'In memoriam' recordando a Catherine O’Hara. Los encargados de rendirle homenaje han sido sus compañeros de reparto de 'Schitt’s Creek' Annie Murphy y Dan Levy, y su hijo en 'Solo en casa', Macaulay Culkin. "Me olvidó. Dos veces. Pero nosotros siempre nos acordaremos de ella", ha bromeado el actor aludiendo a las dos películas de 'Solo en casa'.

Además, Jamie Lee Curtis ha rendido tributo al director Rob Reiner (precisamente ganador del Emmy hace solo unos días al mejor actor invitado por 'The Bear') y Sally Field, a la cantante Dolly Parton, con la que compartió la película 'Magnolias de acero'.

James Van Der Beek y Sam Neill

Asimismo, se incluyeron los fallecimientos de actores como James Van Der Beek, Sam Neill y Tim Curry, y algunos más recientes, como los de Tim Curry, Hayden Panettiere e incluso Bob Mackie, que murió este mismo lunes