BBC Studios adaptará internacionalmente el 'dating show' de Dulceida en 3Cat, 'La gran cita'

El próximo abril 3Cat estrenará la segunda temporada de 'La gran cita', el 'dating show' presentado por Dulceida. Pero antes de que el programa llegue de nuevo a la plataforma de TV3 puede que ya tenga varias adaptaciones internacionales, porque BBC Studios ha adquirido los derechos para realizar diferentes versiones del concurso de citas. El acuerdo permitirá a la filial comercial de la compañía británica BBC distribuir, desarrollar y producir adaptaciones del programa en diferentes mercados de todo el mundo.

La operación representa un hito histórico para la industria audiovisual catalana, ya que es la primera vez que BBC Studios adquiere un formato creado por una cadena española y desarrollado originalmente en catalán.

'La gran cita' es el 'dating' multitudinario presentado por la 'influencer' de Badalona Aida Domènech, más conocida como Dulceida. Se trata de un gran formato de entretenimiento de 3Cat, con idea original y producción de Incís TV, pensado para conectar con el público joven, que combina realidad, emoción y tecnología.

100 personas

"Cuando me dijeron que era para 3Cat pensé: perfecto, es como estar en casa", comentaba la 'influencer' a EL PERIÓDICO el día de su estreno. "Ya me habían dicho antes de hacer algún proyecto, pero no me sentía tan segura. En cambio, este es que estaba hecho un poco para mí".

En el programa, la 'influencer' recibía a 100 personas dispuestas a protagonizar la cita a ciegas más grande de la televisión del sur de Europa. Todas ellas habían sido analizadas por un equipo experto en IA que había identificado 50 parejas altamente compatibles.

Sin embargo, ni los participantes ni el público sabrían cuáles son esas parejas hasta un momento determinado del programa. El objetivo era ver si coincidiría su elección personal con la que había hecho la tecnología basándose en los datos que tiene de ellos.

Tres fases decisivas

Antes de descubrirlo, a lo largo de ocho capítulos, los participantes pasaban por tres fases decisivas: la formación de parejas, la evolución de las relaciones y la decisión final. El público también podía descubrir meses después qué parejas seguían juntas.

La primera edición se estrenó el 20 de abril y se convirtió en uno de los estrenos más exitosos de la plataforma 3Cat, con más de 1,5 millones de reproducciones acumuladas en el entorno digital de 3Cat y más de 20 millones en las redes sociales. Esta semana comenzará el rodaje de la segunda temporada, con nuevos concursantes y nuevas dinámicas.

El acuerdo con BBC Studios ha sido impulsado por el área de Negocio de 3Cat y supone un nuevo paso adelante en la estrategia de proyección exterior de la corporación catalana, orientada a impulsar la comercialización internacional de sus contenidos, generar nuevas oportunidades de negocio y reforzar el posicionamiento de 3Cat como creadora de formatos competitivos en el mercado audiovisual global.

Se presentará en Cannes

Grandes productoras y distribuidoras internacionales de más de 10 territorios se interesaron por adquirir 'La gran cita' debido a su alto potencial internacional, aunque al final ha sido la BBC Studios la que trabajará en el desarrollo del programa para adaptarlo a diferentes territorios y audiencias.

Noticias relacionadas

De hecho, será uno de los cuatro formatos que BBC Studios presentará internacionalmente en Cannes, en el marco del MIPCOM 2026, uno de los principales certámenes mundiales de contenidos audiovisuales, que comenzará el 12 de octubre.