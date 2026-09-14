En el Centro de conservación y de restauración de la Filmoteca Española, situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), existen más de seis mil latas que incorporan rodajes del NO-DO y que en su día jamás se emitieron.

¿Por qué? Seguro que fue por decisión de no pocas personas que tuvieron un poder repartido en dos criterios: uno periodístico (que era totalmente inexistente) y otro ideológico, cuya finalidad consistió en no emitir ninguna imagen que pudiera erosionar o perjudicar la imagen del régimen franquista. Y punto pelota. Ya saben aquello que no se emite, no existe. Por entonces era el cine, hoy es en el resto de formas de comunicar. El objetivo no sólo fue no emitir, sino que a veces se trataba de eliminar y destruir cualquier cinta filmada, con o sin sonido. De todo ello jamás conoceremos ni su contenido ni su cantidad.

Esta segunda temporada de “Los archivos secretos del NO-DO”, que sigue siendo una excelente propuesta de Minoría Absoluta y Televisión Española, junto con la colaboración, claro, de la Filmoteca española, va mucho más allá del archiconocido gol de Zarra a Inglaterra en Maracaná en el Mundial de 1950, o del frío saludo entre Franco y Hitler en la estación de tren en Hendaya en 1940; foto que por cierto fue trucada de otro acto anterior y colocada sobre otra de la localidad vasco francesa con el objetivo de dar más realce a la imagen de ambos.

Resulta muy atractiva esta sensación que se transmiten en “Los archivos…” porque el espectador ve algo que seguro jamás ha visto ni en cines ni en televisión, y que incluyen esas seis mil latas.

En el primer capítulo de esta segunda temporada, emitido este pasado viernes por la noche con una audiencia más que respetable para ser un documental (10,4%), vimos a el torero El Cordobés pilotando un avión, o unas muchachas que practicaban presuntos fenómenos paranormales en un pueblo de Santander. ¿Por qué no se emitieron en su momento? Pues yo no lo se. Alguien lo decidió.

Noticias relacionadas

Durante toda su emisión se visualiza un plausible y minucioso trabajo de montaje, salteado con interesantes testimonios actuales en donde se interpretan hoy cosas de un pasado que no volverá, espero, en un programa tan necesario que redescubre las mierdas y miserias del régimen franquista.