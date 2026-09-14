La 2Cat prepara nuevos estrenos para octubre

RTVE Catalunya empieza la nueva temporada de La 2Cat de manera progresiva, con el regreso este mes de los principales espacios de actualidad, cultura y entretenimiento y con una segunda fase, prevista para el mes de octubre, que incorporará nuevos formatos y una parrilla renovada. En la puesta en marcha del 'Cafè d'idees' se suman 'L'altaveu', con Danae Boronat; 'L'altaveu al pati', con Marco Chiazza, y 'El vespre', con Rubén Urdiales. El entretenimiento continúa, a partir de este fin de semana, con el inicio de 'Punts de vista', con Tània Sarrias, y 'Noms propis', con Anna Cler. 'Aquí parlem', por su parte, se estrena este jueves con un programa especial desde el Parlament.

La 2Cat continúa este lunes la puesta en marcha de los magazines diarios. El 'Cafè d'idees', con Gemma Nierga, dio el pistoletazo de salida el 11 de septiembre y desde este lunes se añaden a la parrilla diaria los programas sobre la actualidad 'L'altaveu al pati', con Marco Chiazza y 'L'altaveu', de la mano de Danae Boronat. La información se completa a última hora de la tarde con 'El vespre' con Rubén Urdiales.

Entre semana, La 2Cat pone el foco sobre la actualidad en 'L'altaveu' de la mano de Danae Boronat. Este magazine de entretenimiento, que este año inicia la tercera temporada, se emite de 16:20 h a 17:45 h para profundizar en las historias y los personajes que protagonizan la conversación social del día.

El preludio sobre los temas del día, pero, llega a las 13:00 h con Marco Chiazza en 'L'altaveu al pati'. Este programa, que estrena segunda temporada, cubre las noticias de la jornada con un tono enérgico y un ritmo ágil para abrir un debate desde la vertiente política. Así, este formato de 'L'altaveu' trae análisis con voces autorizadas, conexiones en directo desde los puntos calientes de la actualidad, entrevistas y un grafismo que genera un flujo constante de información.

La programación diaria de estreno cierra, a partir de este lunes, a las 20:00 h con 'El vespre'. Rubén Urdiales continúa al frente del formato para reflexionar sobre la actualidad del día y traer la última hora de las noticias.

Además, de manera excepcional, La 2Cat recupera la adaptación televisiva del clásico literario 'La plaça del Diamant', de Mercè Rodoreda. Esta serie, dirigida por Francesc Betriu, se emitirá en formato de doble capítulo semanal y a partir de las 22:30 h. De esta manera, 'La plaça del Diamant' de 1983 se podrá ver en La 2Cat entre el miércoles 16 de septiembre y el 23 de septiembre.

Fines de semana

El próximo fin de semana, La 2Cat también recupera dos programas de referencia. El sábado 19 de septiembre vuelve 'Punts de vista', el programa cultural de Tània Sarrias, y el domingo 20, las entrevistas en profundidad de 'Noms propis' con Anna Cler.

'Aquí parlem', el programa de análisis de la actividad parlamentaria que presenta Lluís Falgàs, se estrenará el próximo jueves 17 de septiembre con un debate especial desde el Parlament con la participación de todos los grupos parlamentarios. Un programa de estreno que se volverá a emitir este sábado a las 11h y, a partir de la próxima semana, el formato reanudará su programación habitual: en La 2Cat, los sábados a las 12:45 h y, en el Canal 24h, los sábados a las 20:30 h y los domingos a las 19:30 h.

Segunda fase de la temporada, en octubre

Este inicio de temporada es solo la primera fase de la nueva apuesta de La 2Cat. A lo largo del mes de octubre, La 2Cat desplegará una parrilla renovada que mantendrá los espacios consolidados e incorporará nuevos programas y formatos, con el objetivo de ampliar la oferta de contenidos en catalán y llegar a nuevos públicos.

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Así, la temporada 2026-2027 de La 2Cat se articula en dos etapas: el regreso, durante el mes de septiembre, de los formatos de referencia y, a partir de octubre, la llegada de la nueva oferta y de los nuevos formatos que completarán la parrilla.