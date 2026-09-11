El nuevo iPhone, ¿y los zurdos?

Como dos veces al año no hacen daño, esta es la tradicional columna semestral que le dedico a Apple de manera gratuita, justo el día después de que presente sus nuevos modelos.

El nuevo iPhone Duo es demasiado grande para utilizar con una mano en el autobús, y a la vez demasiado pequeño y muy caro para usarlo como una tableta. Su precio es tremendamente selectivo. Me pregunto cuánto debe costar fabricar una unidad. Creo que pedir 2.300 euros por el modelo base (ojo, con 256 Gb de RAM, que Apple no se viene arriba) es lo más parecido al asalto al tren de Glasgow.

Vale que en el planeta tierra existen muchos millonarios que se pueden permitir un juguete de estas características, porque este nuevo modelo no absolutamente prescindible: se trata es un caprichito cuya principal y primera satisfacción de quien lo posee es mostrarlo en redes sociales. Pero hay muchísima más gente que no somos millonarios.

Por eso me pregunto a quién dirige Apple este producto: ¿a un usuario normal? Complicado, porque el 99% de los humanoides no tenemos una agenda tan repleta de actos, tomar aviones, enviar correos, o un calendario estresante que precise de disponer de este dispositivo.

El nuevo iPhone es un genial invento… sobre todo para los diestros. Flaco favor el que con este modelo le ha hecho Apple a los zurdos. Supongo que tras la presentación alguien de la compañía pensó…”Uy… la hemos cagado”.

Si su fabricación de hubiese registrado en Catalunya lo procedente sería llamarlo como iPhone Tostada. No suena mal, porque su tamaño es similar al de un pan de molde, aunque hubiera sido más divertido bautizarlo como el nuevo “iPhone Bimbo”.

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Seguro que otra vez comprobaremos que la competencia volverá a ir a rebufo de la compañía de la manzana y en breve veremos dispositivos de otras marcas de color burdeos, el mismo que acaba de presentar Apple. Dos días antes del evento en Cupertino, la compañía Xiaomi presentó en Alemania (¡¡en Alemania!!) otro teléfono móvil plegable, el Xiaomi 18 Fold, muy parecido al de Apple pero casi mil euros más barato… pero que no se venderá en Europa. Miren: seguro que todo tiene una inteligente estrategia de ventas, pero yo no la veo.