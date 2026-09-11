Iker Jiménez, de los ovnis a convertirse en el gran pilar de Cuatro: el éxito de ‘Horizonte’ lleva a Mediaset a redoblar su apuesta

El 13 de noviembre de 2005, solo unos días después de que naciera Cuatro, se inauguró su programa más longevo, 'Cuarto milenio'. Al frente estaba, y sigue estando, Iker Jiménez, el periodista apasionado de la parapsicología con su 'Nave del misterio' que se ha transformado en los últimos meses en el gran as en la manga de la cadena de Mediaset.

El hombre que llevaba décadas hablando de fenómenos extraños, fantasmas y ovnis en las noches y madrugadas se ha convertido en líder de opinión gracias al tirón de su otro programa televisivo en Cuatro, 'Horizonte'. La cobertura que ha hecho de la crisis de Ceuta, con los primeros días viéndole bajar en plena noche en directo a la playa para hablar con algunos de los inmigrantes que entraron de forma masiva en la ciudad autónoma a finales de julio, ha disparado sus audiencias.

Récord de audiencia

El pasado 3 de septiembre alcanzó los 983.000 telespectadores y un 14,4% de 'share', su récord de cuota, y esta última semana incluso le ha pisado los talones a 'La revuelta'. Este miércoles 9 de septiembre, por ejemplo, lo vieron 1.166.000 personas en el 'access' (con 1.059.000 y un 11,6% en el 'prime time'), frente a las 1.340.000 (11,8%) del 'show' de David Broncano.

Los datos han convencido a Mediaset para que apueste todavía más por él y su mujer, Carmen Porter, su compañera de vida y televisiva. A partir de este lunes 14 de septiembre, la cadena adelantará y ampliará la emisión de 'Horizonte': de lunes a miércoles se ofrecerá entre las 21.10 y las 23.00 horas; los jueves se alargará hasta la una de la madrugada, y sumará un día de emisión, los viernes de 21.10 a 23.00 horas, pero con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero al frente.

Es el movimiento que afianza a Iker Jiménez como el pilar de la cadena después de toda una vida ligado a la comunicación desde que, con 10 años, leyera un libro sobre ufología que despertó su interés por todo lo paranormal. Antes de la mayoría de edad, a los 17, trabajaba ya en la radio (pasó por Radio Alameda, Portoviejo Radio, Onda Verde, Radio Enlace de Hortaleza, Radio 80, Onda Mini, Radio Voz, Onda Madrid), medio en el que comenzó a hacerse famoso gracias a su fichaje por la Cadena SER en 2002, cuando estrenó 'Milenio 3', con el que estaría hasta 2015.

Pupilo de Jiménez del Oso

Ahí fue labrándose su característico estilo. Porque Iker es de esos personajes con los que no hay medias tintas: la audiencia lo venera o lo critica sin piedad, pero no suele dejar indiferente. En el programa abordaba investigaciones sobre misterios y sucesos históricos, descubrimientos arqueológicos, casos de criminología, hacía reconstrucciones sonoras que helaban la sangre a los oyentes... Pero es que Iker había aprendido del otro gran referente del periodismo de la parapsicología en España: Fernando Jiménez del Oso.

Con él trabajó, desde 1995, en la revista 'Enigmas de la ciencia y el hombre', donde llegó a ocupar el puesto de director adjunto, y con él hizo también sus primeras colaboraciones televisivas. Berto Romero, de hecho, se ha inspirado en ellos en su serie 'El otro mundo', donde su personaje recuerda al presentador de 'Cuarto milenio' y Andreu Buenfuente, a su maestro.

'Horizonte'

Con 'Horizonte', estrenado en 2020 a raíz de la pandemia de covid, comenzó su giro hacia la actualidad. Ahí dejó de ser únicamente el presentador asociado al misterio para entrar de lleno en noticias y debates políticos y sociales contemporáneos, conflictos internacionales, defensa, geopolítica, ciencia, tecnología y seguridad.

Si hay una noticia de impacto, él la abordará. Como ocurrió con la devastadora DANA de València de 2024 (que le costó una polémica cuando fue acusado de difundir bulos sobre los cadáveres en el párking de Bonaire) o, ahora, con la crisis de Ceuta, donde ha sido muy crítico con la gestión del Gobierno, rebatiendo datos y dando voz a vecinos indignados con la situación. Todo ello, mientras este domingo se estrenará la 22ª temporada de 'Cuarto milenio', una longevidad televisiva de las que pocos pueden presumir.