El futuro de la tele

Se estrenó este lunes la vigésimo primera temporada de 'El Hormiguero': “Ya tenemos más años que Lamine Yamal”, dijo Pablo Motos en su monólogo inicial que se centró en tres aspectos básicos de un futuro inmediato que nos cambiará el mundo actual de tal y como lo conocemos: “Y serán la sobre información, la robótica y la inteligencia artificial”.

A pesar de que algunos nos lo miramos con cierto recelo y pensamos que toda esta movida va demasiado rápida, la IA va adquiriendo toda la información del mundo, pero tiene el agravante de dar por cierto todo lo que recoge. Es más: en enero de este año una empresa matriz propiedad de Google llamada Alphabet, emitió bonos de deuda por valor de 20.000 millones de dólares para financiar sus elevados costes en inteligencia artificial, un sector donde está previsto un gasto multimillonario… Entiendo que google necesitará un retorno, ¿no?

A cerca de la sobre información dijo Motos que hoy ya disponemos de tantísima cantidad que cada día dudaremos más en detectar aquello que es verdad de lo que no lo es.

En algunas charlas que realizo a estudiantes de comunicación les pido que de entrada duden de todo, y posteriormente intenten poner en alto el foco la exigencia; es decir, que cuando vean una gala, o el estreno de un programa, piensen si lo que están viendo alcanza o supera el nivel suficiente para que se pudiera emitir en un canal estadounidense; los americanos son los mejores en entender y fabricar televisión, muy por encima del nivel intelectual de su Presidente.

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Y 'El hormiguero' cumplió este axioma: Motos despidió el programa dando paso a un conjunto de diez robots y diez personas humanas que realizaron una coreografía impecable; todo un momento antizapping de la televisión propio de un canal americano y jamás visto por estos lares: eso ya no fue ni IA, ni sobre información: tan sólo robótica y verdad absoluta porque existió y lo vimos en un plató. Acojonante. Un 17’9 de audiencia en su retorno verifican que el programa está en forma, como la gran entrevista, charla o conversación entre Motos y Carlos Latre en la que ambos reflexionaron sobre la vida y el fracaso, y como recordó Latre en boca del desaparecido Joan Ramon Mainat: “tan sólo hacemos televisión”.