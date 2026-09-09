Betevé se renueva con docuseries sobre Gaudí y la Guardia Urbana y más fútbol

Betevé inaugurará el próximo lunes 14 de septiembre nueva temporada televisiva, en la que destacan cinco estrenos marcados por el legado cultural, la proximidad y la vocación de servicio público, a la vez que apuesta por conectar con los jóvenes. Además, retransmitirá 10 partidos de Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español, que permitirán seguir a los equipos del Sant Andreu y el Europa.

Una de las novedades es el programa 'Amb cita prèvia' (de lunes a viernes, a las 17.00 horas), en el que cada tarde un invitado y un colaborador tendrán una conversación distendida conducida por la periodista Núria Ferré.

También llegará la serie documental de tres episodios 'Els artesans de Gaudí' (martes, a las 21.30 horas), dirigida por Francesc Centelles. Coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto de la Sagrada Família, el programa explorará su legado a través de las personas que todavía hoy lo mantienen vivo: canteros, vidrieros, ceramistas, carpinteros, restauradores, arquitectos y otros profesionales mostrarán los oficios y los procesos que hacen posible la conservación y la evolución de un patrimonio universal, en un recorrido por algunos de los edificios más emblemáticos de Gaudí.

Docuserie de la Guardia Urbana

Los domingos, a las 21.30 horas, se emitirá 'Torn de guàrdia', docuserie que mostrará el día a día de la Guardia Urbana de Barcelona. Así, acompará a los agentes de las diferentes unidades del cuerpo para enseñar, desde dentro, su trabajo para garantizar la seguridad en la ciudad, la seguridad viaria y sus investigaciones.

En 'Jaciment Barcelona' (martes, 21.30 horas), Francis Manzano acompañará a los equipos que trabajan en diversas intervenciones arqueológicas activas en la capital catalana para mostrar no sólo la historia que emerge del subsuelo, sino también el proceso para interpretarla y entender cómo ha evolucionado Barcelona a través de los siglos.

También habrá espacio para la ficción con 'Episòdic', que adaptará obras contemporáneas catalanas al formato de serie corta. La primera temporada toma como punto de partida 'El principi d'Arquímedes', de Josep Maria Miró.

20 años de 'La porteria'

Se mantendrán además programas históricos de Betevé, como 'La porteria', de Pitu Abril, que celebra 20 años en antena. O eel espacio infantil 'Catakrac' y el formato de historia 'Va passar aquí', que cumplen 15 años.

El 'B de gust', el espacio gastronómico de los mediodías, estrenará horario el fin de semana, con la emisión de dos capítulos el sábado y el domingo, a partir de las 13.20. De lunes a viernes, mantendrá su horario habitual, a las 13.30 h.

En el 'prime time' se mantendrán las conversaciones pausadas de 'Vides en primera persona' los lunes, la actualidad cultural de 'La brama' los miércoles y las recomendaciones de películas y series de 'Un pla perfecte' los jueves.

Actualidad

La actualidad de Barcelona continuará teniendo un peso destacado en la programación del medio público de Barcelona. La primera cita informativa del día será el 'Bon dia, Barcelona!' (de lunes a viernes, a las 9), con una entrevista y una tertulia centradas en los temas de la ciudad.

Cada día, a las 13.55 h, el 'Betevé notícies migdia' explicará qué está pasando en la ciudad con un enfoque ágil y conexiones en directo. Por la tarde-noche, el 'Infobarris' ampliará este año su horario, con 45 minutos dedicados a la información de proximidad y al periodismo de calle.

El análisis de los titulares más destacados continuará siendo la seña de identidad de 'Bàsics' (de lunes a jueves, a las 19.45 h) y de 'Plaça oberta' (viernes, a las 21.30 h). Los fines de semana, el último repaso de la actualidad correrá a cargo de 'Betevé notícies vespre' (viernes, sábados y domingos, a las 20 h) y de 'Betevé esports' (sábados y domingos, a las 20.30 h).

Nuevo vertical

Al mediodía, de lunes a viernes, Betevé recuperará la serie de TV3 'Estació d’enllaç', protagonizada por Josep Maria Pou, Mercè Arànega, Ramon Madaula y Aina Clotet.

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Además, nace ADAM, el Ágora Digital del Área Metropolitana, el nuevo vertical de Betevé pensado para conectar con las nuevas generaciones a través de formatos digitales, cercanos y con voz propia. Tendrán cabida las miniseries de 'Episòdic'; conversaciones con personas de Barcelona que tienen un talento especial que compartir, en el pódcast 'Talents de Barcelona'; un pódcast sobre salud mental juvenil conducido por la activista Claudia Campillo, 'Ales per a'; y un espacio musical desenfadado para descubrir novedades y artistas, 'Sonades'.