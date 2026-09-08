El secreto de Netflix

Hace pocos meses me hice eco del acuerdo firmado entre Netflix y Televisión Española según el cual la plataforma emitiría cada día, a partir de las nueve de la mañana, el capitulo de 'La revuelta' de David Broncano del día anterior. Entendí, y lo sigo pensando, que se trataba de una buena operación para ambos, o como hoy en día procede decir que se trata de un 'win to win' en toda regla, por cuanto nadie dejaría de ver el programa en directo, aunque sabe que existe una plataforma que lo emite posteriormente. Y además se queda para siempre a disposición del usuario en su apartado de “visionado a la carta”. Perfecto.

Se trata de una operación que tan sólo puede sumar, a pesar de que también RTVE ofrece, en este caso de manera gratuita en un detalle que no es menor, cada una de las emisiones de 'La revuelta' en su plataforma RTVE Play, en lo que para mí conforma el cajón audiovisual más impresionante y con mayor valor existente en nuestro país: la videoteca histórica de la corporación que sin duda forma parte de nuestras vidas.

Bueno, pues hace un par de días dos días hemos sabido que también Netflix repite la misma operación para algunos programas que emite actualmente alguna de las cadenas de Atresmedia. Así, la corporación americana ubicada en Los Gatos, California, incluye en su colección todas las emisiones diarias de 'El hormiguero', además de 'El intermedio', programas como 'Equipo de investigación', concursos como 'Pasapalabra', o series como 'Sueños de libertad'.

Sabiendo que tanto RTVE como Atresmedia también disponen de sus plataformas de programas a la carta, uno se pregunta cuál debe ser el propósito o la estrategia por la que Netflix pretende seducir a sus usuarios, que recordemos que son de pago, para que vean repetido un programa del que ya disponen en otra plataforma: pues muy fácil. La explicación la podemos ver reflejada en el fútbol y en la máxima de Cruyff y la posesión de la pelota: “si la tienes en tu poder, el otro equipo no la tiene”. Pues lo mismo: si estás en Netflix, no estás en las demás propuestas. A mayor catálogo, menos posibilidad existe de abandonarlo.

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¿Pero de quién es o a quién pertenece Netflix? ¿Quien es su cabeza visible? El mayor accionista de la compañía reúne sólo algo más del 8% de sus acciones. El resto son muchos, aunque poco conocidos. Quizás allí está el secreto.