Francesc Cano asume la dirección de RAC1 en sustitución de Eulàlia Carbonell

El periodista Francesc Cano será el nuevo director de RAC1 después de que el Grupo Godó haya comunicado este lunes la salida de Eulàlia Carbonell, hasta ahora directora gerente de la emisora. El relevo se hará efectivo el próximo 1 de octubre y se enmarca en una remodelación de la estructura directiva de Godó Media.

Cano llega a RAC1 después de haber dirigido durante el último año y medio La Manchester, la productora de Ricard Ustrell. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, Cano comenzó su trayectoria en Catalunya Ràdio en el año 2000.

Durante sus años en la emisora pública ocupó diferentes responsabilidades. El periodista trabajó en Catalunya Música, fue coordinador de contenidos de Catalunya Cultura, formó parte de Catalunya Informació y ejerció como coordinador del informativo 'Catalunya vespre'. Entre 2012 y 2022 estuvo al frente de los servicios informativos de Catalunya Ràdio. Posteriormente, desarrolló diferentes proyectos en el sector audiovisual hasta incorporarse a La Manchester.

Meses de tensión

La salida de Eulàlia Carbonell llega tras meses de tensión. La periodista asumió la dirección de las emisoras del Grupo Godó en mayo de 2023, pocos meses después de que la compañía cesara a Jaume Peral como director de RAC1 y RAC105. Su salida ahora se produce apenas dos meses después de que los trabajadores de RAC1 y RAC105 llegaran a convocar una huelga que finalmente fue desconvocada en el último momento tras alcanzarse un acuerdo.

En el comunicado difundido entonces, la plantilla denunciaba "la deriva de la dirección de la empresa" y reclamaba "un cambio en el modelo de gestión". Según explicaban, esta movilización era la respuesta "a meses de malestar provocado por un estilo de dirección que la plantilla considera basado en la presión, la falta de confianza y un trato inadecuado hacia los trabajadores".

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La compañía también ha anunciado este lunes el nombramiento de Óscar Rodríguez como nuevo director general de Godó Media. Rodríguez, hasta ahora director general de Godó Strategies, sustituirá a Xavier de Pol, que deja el cargo después de cuatro años para emprender nuevos proyectos empresariales en el ámbito audiovisual.