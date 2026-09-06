Gonzo estrena la nueva temporada de 'Salvados' con un documental sobre Rita Barberá: "Los mismos que la repudiaban pocos años antes le decían que era la mejor"

El programa 'Salvados' cumple la mayoría de edad en La Sexta este domingo manteniéndose fiel a su ADN, con las historias y sus protagonistas en el centro de cada entrega, pero reinventando su manera de contarlas. Al frente del formato, como presentador y director, sigue durante una temporada más Gonzo que, siete años después de coger el relevo de Jordi Évole, confirma su apuesta personal a la hora de contar historias con un trasfondo detrás.

'Salvados' cumple 18 años. ¿Cómo se ha ido adaptando el programa para conseguir perdurar tanto?

Más que adaptarse a los tiempos, lo que ha ido haciendo Salvados es recuperar maneras de los clásicos. Como los clásicos no caducan y están por encima de las modas, lo que ha hecho el programa es saber contar buenas historias y hablar de protagonistas con una narrativa interesante. Es decir, temas interesantes, con protagonistas y no con testigos ni narradores externos a la propia historia. Conseguir que durante 50 minutos te olvides de otras cosas, o por lo menos captar tu atención y hacer que quieras seguir viendo qué es lo siguiente que te van a contar, es dificilísimo. Pero creo que el programa demuestra, después de 18 años, que en la mayoría de los casos consigue hacerlo.

¿Cómo buscan las historias?

Es un trabajo de redacción. Entre todos conseguimos una temporada muy variada, en la que hay entrevistas, investigación y explicamos la historia de nuestro país, pero al final todas te cuentan un poco la vida. Mi trabajo en dirección es conseguir que no nos repitamos.

El estreno de esta temporada es un documental sobre Rita Barberá. ¿Por qué eligieron su figura?

Se cumplen diez años de su muerte y siempre estamos atentos a ese tipo de efemérides, así que ese es un motivo. Pero luego es que la historia de Rita Barberá, su historia de vida y su historia política, son alucinantes y muy ilustrativas. Aunque hayan pasado diez años, es un clásico.Tiene elementos de un drama shakespeariano a más no poder, que habla de la política cuando estás en lo más alto, pero también de la política cuando estás en lo más bajo; de las traiciones personales y profesionales, de los que siempre te han acompañado y del abandono.

¿Por qué decidieron estrenar con ella?

Creo que es un programa que podrías ver en una plataforma, no en un canal de televisión. Y de eso estamos muy orgullosos: de hacer productos que no son habituales en televisión y que requieren paciencia y mucho tiempo. Aquí tenemos la gimnasia suficiente como para sacarlos adelante en el tiempo de producción que tenemos. Nos parecía una muy buena forma de salir, de estrenarnos y de demostrar que 'Salvados' sigue siendo un programa distinto.

El presentador Gonzo en 'Salvados' / ATRESMEDIA

¿Qué aprendió de ella cuando hicieron el programa?

Lo que desconocía sobre todo de la historia de Rita era la vertiente más personal, el sufrimiento humano y personal que tuvo y que se intuía durante los últimos años. A Rita, durante su último año de vida y de actividad política, se la veía cada vez más delgada, más macilenta, más triste.

¿Qué quisieron mostrar?

Cómo recibía insultos cuando cogía un tren para venir a Madrid; cómo no encontraba a nadie con quien hablar cuando se presentaba en el Congreso porque le daban la espalda; cómo era alguien con quien ya no molaba hacerse fotos. Y cómo esos mismos que la repudiaban eran los que pocos años antes querían estar siempre con ella y le decían: «Eres la mejor». Todo eso, cuando no hay cámaras, ¿cómo lo vives en tu casa? Y, sobre todo, cómo todo aquello acabó en una muerte triste en un hotel de Madrid. Se supo que lo último que cenó fue un pincho de tortilla y un JB con hielo. Es la confirmación de que da igual lo que muestres en una cámara: las personas nos parecemos demasiado en nuestros miedos y emociones.

¿Qué otras historias se verán?

Tenemos un programa con Miguel Ríos. Tiene 82 años, sigue de gira y convivimos con él durante una semana en la que da un concierto muy especial en Madrid. Hicimos un repaso de la persona que hay detrás, cuál es su filosofía de vida y cómo se consiguen 60 años de carrera. Haber pasado por lo más alto, haber querido retirarte, pero darte cuenta de que lo que quieres es seguir cantando y no dejar de ser tú mismo. Es una historia de compromiso, la filosofía de vida de alguien que no ha dejado de estar comprometido con sus principios, con su profesión y con el país y la sociedad en la que nació.

¿Y con Joaquín Ríos?

Con Joaquín Ríos hacemos algo parecido, pero lo que nos propuso es ir desde su Albacete natal, en una especie de road movie, hasta la playa del Mojón, en Murcia, que es donde él veranea. En ese camino recorremos cómo es ser cómico en este país, porque España ha dado los mejores cómicos en los momentos de más tensión social, cuando más hemos necesitado reírnos. Analizamos con él el país que él ve, el país del que cuenta chistes.

También han preparado 'El Encuentro'.

Sí. Contamos la historia de dos personas a las que unió un atentado de ETA. Uno de ellos es uno de los terroristas y el otro es el hijo de una de las víctimas, el general Garrido. En el atentado mueren el general, su mujer y uno de sus hijos. Otro de sus hijos es Fernando Garrido. Nosotros estábamos en contacto con el terrorista porque es uno de los primeros arrepentidos que pidió perdón en los 90. Nos dijo que le gustaría poder pedirle perdón en persona a Garrido por haber matado a sus padres y a su hermano. Y nos convertimos en intermediarios.

Esto demuestra el poder de los medios de comunicación.

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Para bien, aunque a veces también para cosas bastante más feas. Lo que mola es poder trabajar en un programa que utiliza ese poder para contar historias desde la parte bonita de las personas. Quien se siente a verlo no sé si tendrá mucho que aprender, pero por lo menos tendrá mucho que escuchar.