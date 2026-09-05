Ver Netflix gratis, más cerca: el plan que podría revolucionar el 'streaming'

Netflix lleva años siendo considerado como una de las grandes referencias del 'streaming' de pago, con más de 325 millones de suscriptores en todo el mundo a principios de 2026, según el informe oficial de la compañía.

Sin embargo, ahora el modelo podría experimentar un importante y novedoso cambio: Netflix estudia la posibilidad de ofrecer un plan completamente gratuito, aunque con publicidad.

"Una oferta gratuita podría tener sentido"

La plataforma de 'streaming' por suscripción de pago más popular comunicó sus planes en la entrevista trimestral con inversores de julio. Lo hizo a través del co-consejero delegado Greg Peters, que reveló que "una oferta gratuita podría tener sentido en algunos mercados". No obstante, se trata de una idea que no se ha llevado a cabo todavía porque son conscientes de que un producto gratis podría restar suscriptores en los planes de pago.

Es en este sentido, Peters ha admitido que antes de cualquier lanzamiento "tenemos que asegurarnos de tener la oferta adecuada, que sea una diferenciación adecuada"; es decir, que una eventual modalidad gratis tenga diferencias claras respecto al resto de tarifas, además de que necesita un mercado publicitario suficientemente desarrollado como para hacerla rentable.

De esta forma, las declaraciones no implican que Netflix vaya a lanzar en breve una modalidad gratuita. De hecho, desde la compañía han destacado que, por el momento, este lanzamiento no entra en sus planes.

Aumentar horas de consumo e ingresos

Esta estrategia encajaría con una transformación más profunda del negocio de Netflix, que busca nuevos modelos para aumentar las horas de consumo y los ingresos mediante publicidad. En este contexto, el plan actual con anuncios está funcionando como una opción más económica para quienes no quieran asumir el coste de las opciones de precios más elevados. También están ampliando la oferta de entretenimiento para "satisfacer las diferentes necesidades de nuestros miembros". Dentro de estas novedades se incluyen transmisiones en directo, videopódcasts y videojuegos.

Asimismo, la plataforma desde el pasado mes de julio volvió a incluir la prueba gratuita para cuentas nuevas, una oferta que permite tener acceso a todo el contenido sin ningún coste durante un plazo entre siete, catorce o treinta días, según el plan. Igualmente, no es un modelo gratuito, sino una herramienta de captación que Netflix ya tenía probada desde su desembarco en España.

Peters ha sido totalmente claro al señalar que la modalidad gratuita simplemente se está estudiando, por lo que queda por determinar en qué mercados tendría sentido y si la publicidad podrá generar los suficientes beneficios como para resultar sostenible: "Vamos a seguir considerando la opción gratuita, pero no tenemos planes a corto plazo para lanzar nada".

Disney también estudia un plan gratuito

Netflix no es la única plataforma en considerar esta posibilidad: desde Disney Plus también han revelado que están estudiando un plan gratis, según reveló en nuevo consejero delegado Josh D'Amaro a través de un comunicado: "Estamos explorando un producto gratuito para los consumidores, uno que nos permita lograr varios objetivos y, con suerte, hacerlo de manera eficiente".

Aun así, tampoco Disney tiene previsto anunciar esta modalidad a corto plazo, tal y como ha aclarado D'Amaro: "No hay nada concreto que anunciar hoy, pero sin duda es algo que estamos considerando".